Погребняк — о продлении контракта «Зенита» с Семаком: я не вижу ему альтернативы

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал информацию о том, что петербургский «Зенит» решил продлить контракт с рулевым команды Сергеем Семаком до лета 2030 года.

«Хорошая новость для болельщиков «Зенита», что клуб продлит контракт с Семаком до лета 2030 года. Семак проделал качественную и результативную работу. Альтернативы Семаку я не вижу», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.