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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Томас Мюллер станет третьим игроком в истории ЛЧ, сыгравшим 150+ матчей за один клуб

Томас Мюллер станет третьим игроком в истории ЛЧ, сыгравшим 150+ матчей за один клуб
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Матч полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 30 апреля, станет 150-м для атакующего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера в этом турнире. Об этом сообщает Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'    

Напомним, 34-летний футболист появится на поле с первых минут.

Таким образом, Мюллер станет третьим игроком в истории Лиги чемпионов, проведшим 150+ матчей за один клуб. Быстрее немца этого показателя достигли экс-полузащитник Хави, который сыграл 151 матч в этом турнире за «Барселону», и бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, проведший 150 матчей в составе «сливочных».

Мюллер выступает за взрослую команду «Баварии» с 2009 года.

Игра «Бавария» — «Реал» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Матч начнётся в 22:00 мск.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

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