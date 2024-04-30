Игорь Федотов оценил работу судьи в матче «Динамо» — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку работе рефери Павла Кукуяна, отсудившего матч 26-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (1:0).

«Кукуян давал бороться ещё больше, чем Левников. Там вообще греко-римская борьба была. Но он тоже одинаково трактовал моменты. Не было такого, что вам можно, а вам нельзя. Это и есть управление игрой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Зенит» заработал 50 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Краснодар», у которого в активе 50 очков.