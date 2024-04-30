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Семшов рассказал, какая команда станет чемпионом РПЛ

Семшов рассказал, какая команда станет чемпионом РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов ответил на вопрос о том, какая команда в Российской Премьер-Лиге сейчас является главным претендентом на чемпионство. По мнению эксперта, явного претендента на титул нет.

«Кто фаворит в чемпионской гонке? А я скажу так — нет его. Кто стабильнее пройдёт концовку чемпионата, кто психологически окажется более стрессоустойчивым, тот и станет чемпионом», – приводит слова Семшова «Советский спорт».

Напомним, за 26 туров чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» заработал 50 очков. Сине-бело-голубые занимают первое в турнирной таблице, опережая «Краснодар», в активе которого тоже 50 очков, только по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается московское «Динамо». Коллектив Марцела Лички набрал 47 очков.

Таблица РПЛ
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