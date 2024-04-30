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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Беллингем — второй игрок в истории ЛЧ по числу матчей, проведённых до достижения 21 года

Беллингем — второй игрок в истории ЛЧ по числу матчей, проведённых до достижения 21 года
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Приняв участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится сегодня, 30 апреля, атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем проведёт свой 32-й матч в этом соревновании.Таким образом, 20-летний футболист станет вторым игроком в истории данного турнира по количеству матчей, проведённых до достижения 21 года. Об этом сообщает Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'    

Согласно данным источника, Беллингем уступает только экс-хавбеку лондонского «Арсенала» Сеску Фабрегасу, сыгравшему 34 матча до достижения 21-летнего возраста.

Беллингем провёл 23 матча в Лиге чемпионов в составе дортмундской «Боруссии», за которую выступал с 2020 по 2023 год. Ещё восемь матчей англичанин сыграл в составе «Реала».

Игра «Бавария» — «Реал» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Матч начнётся в 22:00 мск.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

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