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Игрок «Родины» Ориньо: Бразилия в последнее время потеряла свой стиль игры

Игрок «Родины» Ориньо: Бразилия в последнее время потеряла свой стиль игры
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Защитник «Родины» Ориньо высказался о перспективах сборной Бразилии по футболу в ближайшем будущем.

«Если честно, Бразилия в последнее время потеряла свой стиль игры, более талантливый, весёлый. В Европе играют как роботы. Более технически-тактическая игра. Однако мы верим, что в ближайшем будущем вернётся такой стиль, как «жога бонита». Это дело времени», – приводит слова Ориньо Metaratings.

Напомним, сборная Бразилии является самой успешной национальной командой в истории: на её счёту пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). Бразилия — единственная команда, участвовавшая во всех чемпионатах мира. «Селесао» на последнем турнире (в 2022 году) удалось добраться до стадии четвертьфинала.

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