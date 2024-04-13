«Теперь Роман Анатольевич, а не Супер Пав». Новая роль Павлюченко

Один из лучших нападающих в истории российского футбола Роман Павлюченко открыл новую страницу в карьере — тренерскую. Экс-форвард «Спартака» присоединился к столичному клубу «Родина» и уже приступил к новым для себя обязанностям.

Из этого интервью вы узнаете:

Почему «Родина» делает ставку на тренеров со спартаковским прошлым

— Как вы пришли в тренерство и почему именно в «Родине»?

— На прошлой неделе мы созвонились с Алексеем Николаевичем Зининым, с которым вместе работали ещё в «Спартаке». Когда перешёл в эту команду и делал первые шаги, он там работал. Так что знакомы много лет. Он сказал: «Ром, у меня есть для тебя хорошее предложение». На следующий день встретились, и он сказал, что хочет видеть меня в команде, чтобы я помогал молодой группе атаки, чему-то научил их. Разговор продлился две-три минуты. Конечно, я ответил, что готов. Надо было попробовать, чтобы не жалеть потом, что отказался.

— В тренерском вопросе «Родина» явно делает упор на бывших спартаковцев. Совпадение?

— Тренеры, которые были и остаются в системе клуба — Парфёнов, Бояринцев, Бесчастных, Павленко, Шешуков, Смирнов, Зуев, — это всё спартаковцы, с которыми Зинин работал раньше. Все играли на хорошем уровне, выступали за сборную. Зинин нас всех знает и на всех рассчитывает. Уверен, что мы можем дать молодым футболистам то, что приобрели за карьеру. Хочу поблагодарить Алексея Николаевича за такой шанс. Постараюсь сделать всё, чтобы он не переживал и не расстраивался, а наши нападающие забивали.

Роман Павлюченко Фото: Из личного архива Павлюченко

— В первой команде за нападающих отвечает Бесчастных. Что-то подсмотрели уже на его тренировках в плане построения тренировок?

— В первый день моей работы у Володи было тактическое занятие, а после тренировки он показывал видео своим футболистам. Я попросился, пришёл послушать и посмотреть, как Володя подсказывает. Тоже было интересно — я только начинаю, а Бесчастных уже давно работает в команде. Интересуюсь у него, какие упражнения он даёт. Основная команда тренируется перед нами, а так как приезжаем мы раньше, их тренировочный процесс я вижу.

— Как прошли первые дни в новой должности?

— Очень хорошо, кайфанул от первых дней. Всё очень нравится, потихоньку будем вливаться, потому что для меня это что-то новое. Понятно, что есть определённые сложности, но я набираюсь опыта. Думаю, что с каждым днём будет лучше и легче. Коллектив очень хороший, ребята — тоже. Самое главное, что я вижу, как они хотят учиться играть в футбол. Это немаловажно.

— С какими трудностями пришлось столкнуться?

— Когда ты играешь в футбол и потом резко переключаешься на тренерскую карьеру, сложно перестроиться. Вот, например, в игровых моментах на тренировке рвусь на футбольное поле, хочу забежать в штрафную площадь и забить гол, но понимаю, что я тренер и должен подсказывать с бровки. Пока вот это сложно. Надо от игрока перестраиваться на тренера. над этим надо работать, но с каждым днём будет легче и легче.

Ещё бы отметил, что, когда ты приезжаешь на тренировку как футболист — это одно. А когда тренером — другое. Тут уже больше нервозности и переживаний присутствует. Я объясняю нападающему, как в той или иной ситуации действовать правильно. И если у него не получается, начинаю сильно переживать на бровке. Для меня это что-то новое.

— Многие футболисты после перехода на роль тренера отмечают, что больше забот появляется. У вас так же?

— Если сбор команды в 13:00, то тренерский штаб приезжает за полтора часа до этого времени. Собираемся, смотрим какие-то эпизоды, планируем тренировку, обсуждаем, кто за что отвечает. Футболисты же приехали, потренировались и уехали, а тренеры должны ещё что-то обсудить и посмотреть. Понятно, что времени занимает больше, но мне всё это интересно. Вспоминаю себя в молодости: тренер ещё не пришёл с поля после тренировки, а я уже прыгнул в машину и уехал. Работа тренера другая.

— Ребята удивились, узнав, кто будет их тренером?

— Удивлены, некоторые подошли в первый день, сказали: «Роман Анатольевич, очень приятно, что вы в нашей команде. Готовы слушать и работать с вами». Было непривычно: обычно-то меня называют Супер Пав, Пав, а тут — Роман Анатольевич. К этому тоже надо привыкать. Буду делать всё, что от меня зависит, делиться опытом, который приобрёл за свою карьеру, подсказывать. Всё-таки я тоже был таким, и опытные футболисты мне рассказывали, как и куда бежать. Я их слушал, благодаря чему забивал. У меня пока небольшой тренерский опыт, всё же мало пока в команде, но вижу, что ребята хотят играть в футбол. Это очень важно.

Можно ли научить забивать голы

— Вообще, можно научить забивать или для этого должен быть особый дар?

— Конечно, дар должен присутствовать, но это маленькая часть. Тебе дал бог дар, но этого мало — надо работать. Сегодня вижу, что некоторые футболисты, которые хорошо бьют с правой ноги, практически не могут бить с левой. У меня в молодости были такие же проблемы, но я каждый день оставался после тренировки и подтягивал левую ногу. Когда уже стал взрослым футболистом, получалось бить и левой, и правой ногой. Но я же не родился с этими навыками, а натренировал их. Дар присутствует, но в основном это тяжёлая работа. Если будешь работать, будешь как футболист расти.

— Кто вас учил правильно открываться, ставить корпус?

— Когда я начинал играть в 13-14 лет, мне объясняли это. В 25 лет я продолжал учиться. И в 30 лет — тоже. Я делал это каждый день, пока не закончил карьеру. Невозможно в каком-то промежутке научиться играть и всю карьеру ехать на этом багаже. Футболист должен учиться каждый день, пока не закончит карьеру. Даже сейчас, в 42 года, выступая за медиафутбольную команду Fight Night, я продолжаю ездить на тренировки, слушать тренера и выполнять всё, что он мне говорит. Учусь и буду учиться всю жизнь, пока я в футболе.

Роман Павлюченко Фото: Из личного архива Павлюченко

— В медиафутболе такое же отношение у игроков к тренеру, как и в профессиональном?

— Немного другое, потому что тут больше интерес к тому, что происходит около футбола. В команде присутствуют не только футболисты, которые поиграли, но и блогеры. В нашей команде есть и бойцы, которые тренируются, слушают тренера, но им тяжелее даётся — футболистам полегче. В профессиональном же футболе акцент только на футболе, задачах, которые ставит тренер. В медиафутболе больше смеха, позитива, но сравнивать с профессиональным нельзя, да я и не хочу.

Чем отличался тренировочный процесс в «Спартаке» и Англии

— В Англии наверняка были такие профильные специалисты?

— В «Тоттенхэме» у нас были тренеры по вратарям, защитникам, полузащитникам и нападающим. После занятий практически каждый день индивидуально работали по 15-20 минут над завершением — разные удары отрабатывали. Если каждый день отрабатывать, то в игре будет намного легче. Для этого и есть тренер по нападающим, который работает индивидуально, даёт упражнения, которые помогут в игре.

— В «Спартаке» было иначе?

— В «Спартаке» был только главный тренер и помощник. Главный занимался и защитниками, и полузащитниками, и нападающими. Не было отдельных специалистов, которые работали по позициям. Впервые с этим столкнулся уже в Англии.

— Видите себя в будущем главным тренером?

— Пока не задумывался об этом. Не могу сказать, что произойдёт в ближайшие 5-10 лет. Сейчас сконцентрирован на той работе, которая у меня есть. Может, с каждым днём мне будет интереснее и интереснее, захочу чего-то большего. Чтобы стать главным тренером, надо отучиться, получить лицензию. Буду к этому стремиться.

Роман Павлюченко Фото: Из личного архива Павлюченко

— На кого из тренеров равняетесь?

— Мне посчастливилось работать со многими специалистами. У каждого свой богатый опыт, имя. Возьмите любого: Гус Хиддинк, Черчесов, Романцев… А сколько тренеров у меня в «Роторе» было! Все из них добились чего-то в нашем футболе, да и не только в нашем. У всех яркая карьера. Вот к чему надо стремиться. Не только футболист ставит перед собой задачу, но и тренер — он хочет, чтобы его команда выиграла. Плюс все смотрят, кого он тренировал, какие титулы выиграл. Каждый специалист мечтает ещё и выиграть что-то в своей карьере, как и футболист не хочет просто тренироваться и ничего не выиграть. Вот так прошла карьера, потом смотришь, а у тебя там ничего нет — ни Кубка, ни золота, ни каких-то других медалей. Это скучная карьера. Перед собой надо ставить задачи. Даже президент клуба ставит перед собой задачи. Любой человек должен делать это, неважно, спортсмен он или нет.

— Любой ли игрок может стать тренером?

— Конечно! Посмотрите на Моуринью — в футбол не играл. Слуцкий в футбол тоже не играл, но тренером же стал. Оба тренировали и сборные своих стран. Каждый может, не играя в футбол, хорошо отучиться и стать тренером.

Реально ли дойти от Второй лиги до РПЛ

— Кого из нападающих РПЛ поставили бы в пример своим молодым подопечным?

— Я в команде второго дивизиона, а РПЛ — лучшая лига нашей страны. Попасть туда из второй лиги — большое достижение. Они ребята молодые, шансы у них есть. Можно играть во втором дивизионе, когда тебе 20-21 год. Но 10-15 лет провести на этом уровне я бы не смог. Надо потихоньку идти отсюда вперёд, попадать в РПЛ. Футболисты, которые там играют, — пример для нашей молодёжи. В «Родине» для ребят созданы все условия: поля, раздевалка, экипировка, финансы. Только играй, и всё. Когда я начинал играть, у меня даже бутс не было. Поля с травой не было, играли на асфальте, но всё равно тренировались! Я потом до сборной дошёл, в Англии поиграл. Сегодня есть все условия для футболистов. Мысли должны быть только о том, чтобы тренироваться и расти. Не надо думать, что то не дали, зарплату задержали. В «Родине» таких проблем нет — играй и всё.

Роман Павлюченко Фото: Clive Rose/Getty Images

— Когда начинающему футболисту создают все условия, стимул расти не пропадает?

— Всё зависит от самого игрока. Есть футболисты, с которыми подписывают хорошие пятилетние контракты, и они считают, что многого добились. Или сыграл одну игру в основном составе — и пропал. Начинают зарабатывать хорошие деньги, появляются плохие друзья, которые мешают расти. Таких полно. Многие футболисты на этом останавливаются и заканчивают с футболом.

У нас было чуть другое. Когда я подписывал первый профессиональный контракт с «Ротором», я даже не интересовался, какая будет зарплата. У меня была цель пройти сборы и заиграть в основном составе. Сегодня молодёжь другая — думают, что надо как можно скорее подписать контракт, чтобы хорошо себя чувствовать. Вроде хорошо работают, подписывают контракт, а потом — раз — и останавливаются в развитии. Мы росли в других условиях. Я 17-летним пацаном мячи собирал, качал, мыл. А сейчас всё за игроков делают. Нас ветераны держали, гоняли, а мы их слушали. Сегодня молодому скажи, что он где-то отработать должен, в ответ три слова получишь. Может, это воспитание или такая молодёжь. Ну и деньги в футболе сейчас другие — раньше футболисты играли за еду. Чтобы появилась машина или квартира, надо было пахать не один год.

— Почему в России почти не осталось таких больших крепких центрфорвардов, как Павлюченко, Погребняк?

— Почему не осталось? Посмотрите на того же Соболева, забивает же. Давайте посмотрим по всем командам РПЛ — они везде есть. Тюкавин тоже хороший нападающий. Просто кому-то дано забивать по 15-20 мячей, а кому-то — нет. Возьмите ту же сборную — они там есть. Карпин вызывает их в сборную, это лучшие футболисты.