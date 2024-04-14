«Динамо» уступило ещё и аутсайдеру. И эта команда претендовала на чемпионство?

Динамовцы ехали в Екатеринбург за победой. А в итоге отдали её «Уралу» — первую в Премьер-Лиге с конца ноября.

У «Динамо» впервые за четыре месяца в РПЛ вышел Антон Шунин. Оно и понятно, после безумных ошибок в матче со «Спартаком» Игорь Лещук, похоже, плотно присел на лавку. «Уралу» же пришлось обходиться сразу без двух основных центральных защитников (дисквалифицированных Итало и Силвие Бегича), что совсем не предвещало команде сухой матч. С этим в Премьер-Лиге и в лучшем-то составе проблемы. Если в соперниках не поздний «Спартак» Гильермо Абаскаля.

Первыми в атаку полезли екатеринбуржцы: создали несколько интересных подходов и заработали угловой, после которого Итало размял Шунина ударом головой по воротам. Немного погодя Антон эффектно отразил и выстрел Эрика Бикфалви прямо в правую шестёрку. На 10-й минуте спасти уже не получилось: Даниэль Мишкич поймал отскок и из-за штрафной хлёстко пробил в нижний дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

По игре было вообще непонятно, какая из команд совсем недавно билась за лидерство в РПЛ, а какая претендует на вылет. «Урал» забил и подуспокоился. А «Динамо» хоть и завладело мячом, толком даже не могло войти в штрафную соперника. Первый удар в сторону ворот хозяев гости нанесли на 27-й минуте усилиями Луиса Чавеса. И то слабый и прямо по центру. Там находился Илья Помазун, а не Лещук, так что проблем у него не возникло.

Всё изменилось на 33-й минуте, когда оборона «Урала» грубо ошиблась. Диего Лаксальт с центра поля закинул вперёд на Константина Тюкавина, екатеринбуржцы плохо организовали искусственный офсайд, и нападающий бело-голубых в лучших традициях Филиппо Индзаги убежал один на один. Единственный момент за тайм — и сразу гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо».

В первой половине встречи соотношение ударов было с заметным уральским преимуществом: семь (четыре в створ) против двух (оба — в створ). Проблема в том, что у «Динамо» есть Тюкавин, а у «Урала» — нет. Да и классный распасовщик вроде Лаксальта ему не помешал бы.

После перерыва первый опасный эпизод сотворили тоже хозяева: Эммерсон отреагировал на заброс со штрафного и шипами в прыжке ткнул мяч в дальний угол. Бело-голубым повезло, что на подстраховке разобрался Лаксальт.

Первая половина второго тайма была не столь событийной. Никто из соперников не хотел брать инициативу, будто ничья их целиком устраивала. Хотя по турнирной таблице так и не скажешь. Зато на 70-й минуте впервые за четыре с небольшим месяца после тяжёлой травмы вышел на поле Андрей Егорычев.

А вот далее пошла жара. Сначала Хорхе Карраскаль набросил справа на Чавеса, и тот в касание красиво пальнул в штангу. Затем убойный момент не реализовал Даниил Фомин. После этого Тимур Аюпов скинул мяч головой на Каштанова. Алексей находился прямо перед воротами, но Роберто Фернандес вовремя подставил ногу.

В конце матча «Урал» претендовал на пенальти. Чавес остановил удар Ибраимы Сиссе то ли плечом, то ли рукой. Судья Василий Казарцев долго смотрел VAR и чётко объявил на весь стадион: «Нарушение правил отсутствует». Судя по повторам, вполне справедливо.

Немного погодя уральцам было уже всё равно, ведь они забили решающий гол! Каштанов принял случайную скидку Александра Кутицкого, который боролся с Алексеем Ионовым, продавил Лаксальта и пробил на технику в ближний угол. Причём и здесь вмешался VAR, тем не менее решение оказалось уже в пользу «Урала». Никаким офсайдом там и не пахло.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».

Каштанов на радостях оголил торс и получил вторую жёлтую. Бело-голубые помчались отыгрываться, и всё же времени им уже не хватило.

«Динамо» уступило в третьем матче РПЛ подряд — по весне оно просто ужасно. Разговоры о золоте окончательно откладываются как минимум до следующего чемпионата. Тут бы вообще бронзовые медали добыть. «Урал» же по делу обыграл фаворита и эффектно покинул зону вылета. Хотя вся борьба там впереди: в этом туре по три очка взяли «Сочи», «Балтика» и «Оренбург».