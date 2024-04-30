Зидан — о матче между «Реалом» и «Баварией»: «Мадрид» — это «Мадрид»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и «Баварией».

«Просто не будет. У этого противостояния статус европейской классики. Но «Мадрид» — это «Мадрид», — приводит слова Зидана интернет-издание The Athletic.

Напомним, матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 30 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В последний раз команды играли друг с другом в июле 2019 года. Тогда в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов» победу со счётом 3:1 одержала мюнхенская «Бавария». В Лиге чемпионов немцы играли с испанцами в сезоне-2017/2018. На стадии полуфинала сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3 по сумме двух встреч.