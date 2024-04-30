Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан — о матче между «Реалом» и «Баварией»: «Мадрид» — это «Мадрид»

Зидан — о матче между «Реалом» и «Баварией»: «Мадрид» — это «Мадрид»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и «Баварией».

«Просто не будет. У этого противостояния статус европейской классики. Но «Мадрид» — это «Мадрид», — приводит слова Зидана интернет-издание The Athletic.

Напомним, матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 30 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В последний раз команды играли друг с другом в июле 2019 года. Тогда в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов» победу со счётом 3:1 одержала мюнхенская «Бавария». В Лиге чемпионов немцы играли с испанцами в сезоне-2017/2018. На стадии полуфинала сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3 по сумме двух встреч.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Дель Боске: «Бавария» попрощалась со своей гегемонией, но «Реалу» будет сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android