«Ливерпуль» шокировал. Теперь для чемпионства требуется чудо

«Ливерпуль» проводит классный сезон, но теперь наступил тяжёлый период. До встречи с «Кристал Пэлас» команда не могла победить два матча подряд (2:2 с «МЮ» в АПЛ и 0:3 – с «Аталантой» в ЛЕ). Вот и на этот раз парни Клоппа провалились.

Начало матча получилось обескураживающим. Гости просто раскатали оборону «Ливерпуля». После затяжной перепасовки низом на левом фланге Митчелл прострелил с лицевой линии, и Эзе оказался неприкрытым на линии вратарской. Не было какой-то явной ошибки, но каждый раз игроки «Пэлас» без сопротивления проходили соперников.

Фото: Кадр трансляции

Настоящая ошибка случилась через несколько минут. Ван Дейк поскользнулся в центре поля и позволил Матета выйти один на один с Алисоном. Нападающий «Пэлас» изящно перекинул вратаря, и мяч зашёл в ворота, но не полностью — с линии вынес Робертсон. Повтор показал, что мяч зашёл в ворота на половину корпуса.

Фото: Кадр трансляции

Клопп обещал, что его команда покажет реакцию на провальный матч в Лиге Европы. Эту реакцию можно было заметить только после 25-й минуты. «Ливерпуль» навалился на ворота гостей: Эндо попал в перекладину, и ещё несколько менее явных моментов создали хозяева.

В перерыве Клопп снял с игры опорного полузащитника Эндо и выпустил более атакующего Собослаи. Владение «Ливерпуля» возросло до 70% и даже чуть больше в некоторые отрезки. Моменты появлялись, но вратарь «Кристал Пэлас» тащил даже в убойных ситуациях. Вот шикарный момент у Нуньеса.

Фото: Кадр трансляции

И у Жоты.

Фото: Кадр трансляции

И выход Джонса один на один.

Фото: Кадр трансляции

У «Пэлас», конечно, тоже были свои шансы (Матета имел отличную возможность), но глобально гости, скорее, тянули время — и при свободном ударе от ворот, и при заменах. На последних минутах казалось, что мячу уже некуда деваться, но он всё равно не шёл в ворота. Ещё несколько таких матчей от Дина Хендерсона — и он может претендовать на место в сборной Англии на Евро-2024.

Таким образом, в таблице «Сити» остался на первом месте. Правда, по итогам тура на первую строчку может вернуться «Арсенал». Если он победит дома «Астон Виллу», то отставание «Ливерпуля» составит три очка.