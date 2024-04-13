Вот теперь «МЮ» может забыть о Лиге чемпионов

«МЮ» проводит в целом невнятный сезон, но на этот раз команда Эрика тен Хага выдала плохой матч даже по своим меркам. Первый тайм получился вообще одним из худших, если не худшим в плане обороны в этом сезоне.

«Борнмут» открыл счёт уже спустя 15 минут после начала встречи. Причём гол получился курьёзным. Сначала мяч в центре поля потерял Алехандро Гарначо, а затем 19-летний Вилли Камбвал (седьмой центральный защитник в команде – без преувеличений) поскользнулся в самый неподходящий момент. Выглядело весьма неуклюже.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 Фото: Кадр трансляции

В результате Доминик Соланке вышел один на один с вратарём и без проблем положил мяч в ворота. Для нападающего это уже 17-й гол в этом чемпионате, что является рекордом в истории «Борнмута» за один сезон АПЛ. В списке бомбардиров Соланке теперь уступает только Эрлингу Холанду (20 мячей) и Олли Уоткинсу (18).

«МЮ» в середине тайма сравнял счёт. Бруну Фернандешу помог рикошет от защитника – португалец пробил с линии вратарской без шансов для вратаря. Правда, прошло всего несколько минут, и хозяева снова вышли вперёд. И опять нападение «Борнмута» не заметило Камбвала. Сначала он бросил Джастина Клюйверта, затем догнал его только у ворот, но не смог заблокировать удар. Андре Онана с близкой дистанции пустил в ближний угол.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 Фото: Dan Mullan/Getty Images

В первом тайме команды обменялись ударами в перекладину, а ещё «Борнмут» упустил несколько верных моментов. Тот же Клюйверт получил момент примерно с той же самой точки, откуда забил. Причём во втором случае перед ним даже не было никого из защитников, но мяч пришёл точно в руки голкиперу «МЮ». Всего за первый тайм «Борнмут» пробил по воротам 14 раз (больше в этом сезоне только в матче с «Шеффилдом»). Это не должно удивлять, с учётом того, что «Юнайтед» допустил в нынешнем сезоне больше ударов по своим воротам (574), чем любая другая команда АПЛ.

Второй тайм начался с замены у гостей. Гарначо уступил место Амаду Диалло, который ещё больше был нацелен на обострение через обводку. «МЮ» удалось немного выравнять игру и навязать давление. В результате гости даже заработали пенальти. После удара Кобби Майну и рикошета мяч угодил в локоть Адаму Смиту. Далеко не самый опасный эпизод завершился ударом с 11 метров, который исполнил Фернандеш – 2:2. В оставшееся время из двух команд к третьему голу был ближе «Борнмут», однако забить снова ему не удалось. Хотя Соланке и после перерыва несколько раз приложился, а судья назначил пенальти в ворота «Манчестера», но его отменил VAR. Вероятно, столкновение в том эпизоде действительно случилось до штрафной. Показательно, что и тут оказался Камбвал.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 Фото: Кадр трансляции

Неизвестно, будет ли пятая строчка АПЛ давать путёвку в следующую Лигу чемпионов, но «МЮ» на неё шансов практически не имеет. «Тоттенхэм» в этом туре тоже потерял очки, однако с такой игрой «Манчестер Юнайтед» не отыграет 10 очков за шесть туров.