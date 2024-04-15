За 2 года «Челси» потратил на игроков больше € 1 млрд. Когда лопнет этот мыльный пузырь?

30 мая исполняется два года с момента продажи «Челси» за £ 4,25 млрд американскому консорциуму во главе с инвестором Тоддом Боули. В первом сезоне под руководством новых хозяев обновлённая команда – клуб потратил на новых игроков € 611,4 млн – заняла лишь 12-е место. В текущем сезоне траты за два трансферных окна составили € 467,8 млн, но это также не помогло «синим» выстрелить. За месяц до конца сезона АПЛ команда Маурисио Почеттино плетётся на девятом месте с перспективой пробиться в еврокубки только в случае победы в Кубке Англии (через чемпионат тоже можно, но учитывая конкуренцию и результаты по сезону – вряд ли). Шансы на это невелики – в полуфинале «Челси» ждёт «Манчестер Сити». А сегодня лондонцы встретятся с «Эвертоном».

У «Челси» один из самых раздутых фондов зарплаты в АПЛ

В начале апреля материнская компания «Челси» Blueco 22 Ltd зафиксировала убыток в размере £ 90 млн, при этом фонд заработной платы вырос с £ 340,2 млн в 2022 году до £ 404 млн в 2023 году. Больше своим игрокам платит только «Манчестер Сити» – £ 423 млн, и это сумма с учётом бонусов за требл. Кроме того, лондонцы выплатили рекордные за всю историю АПЛ £ 205 млн в виде амортизационных отчислений, которые будут только увеличиваться, когда контракты Мойсеса Кайседо, Коула Палмера и Акселя Дисаси будут включены в результаты следующего сезона.

Также важно отметить, что за последний год «Челси» выплатил агентам больше любого другого клуба АПЛ – £ 75,1 млн. На втором месте по выплатам – «Сити» (£ 60,6 млн), третью строчку занимает «МЮ» (£ 34 млн). Подобные траты «синих» можно было бы считать нормой, если бы речь шла о чемпионах лиги или королях Европы. Но сейчас «Челси» слишком далёк от уровня, который позволял команде наводить страх на гранды и относительно недавно брать «ушастый» трофей – в 2021-м ещё принадлежавший миллиардеру Роману Абрамовичу клуб выиграл Лигу чемпионов.

За Мойсеса Кайседо «Челси» выложил € 116 млн Фото: Visionhaus/Getty Images

Нынешняя стагнация напоминает мыльный пузырь, который не может надуваться вечно, и дело не только в способности владельцев и дальше закапывать на «Стэмфорд Бридж» миллиарды фунтов. Этим летом в АПЛ спорные правила прибыльности и устойчивости (PSR) будут заменены новой системой финансового регулирования, которая будет соответствовать соотношению расходов команд к доходам, предусмотренному Положением УЕФА о финансовой устойчивости (FSR). Эти правила в итоге ограничат клубы – они смогут тратить на зарплаты, трансферы и прочее не более 70% доходов.

В текущем сезоне «Челси» удалось смягчить финансовые потери за счёт продажи гостиничных зданий на территории «Стэмфорд Бридж» своей дочерней компании Blueco 22 Properties Ltd – клуб как бы заработал £ 76,5 млн. Однако в будущем АПЛ не будет учитывать продажи денежных активов связанным сторонам при изучении финансового фэйр-плей. «Несколько лет назад мы видели, что «Рединг», «Бирмингем», «Дерби Каунти», «Шеффилд Юнайтед» и ещё несколько клубов продавали недвижимость своим владельцам, чтобы попытаться получить преимущество с точки зрения отчётности», – подчёркивает специалист по футбольным финансам Киран Магуайр.

Из-за новых финансовых правил в АПЛ «Челси» придётся продать 12 игроков

Боули продолжает держать голову высоко поднятой, но в последнее время американец всё чаще прячется от публики. «Клуб продолжает совмещать успех на поле с требованиями соблюдения финансовых правил УЕФА и Премьер-лиги. Клуб соблюдает эти требования с момента их создания в 2012 году и рассчитывает делать это в обозримом будущем», – отделался недавно сухим комментарием Тодд. Тем временем, как пишет The Times, чтобы вписаться в рамки, «Челси», скорее всего, придётся до конца июня продать игроков на значительную сумму.

Издание утверждает, что совсем скоро «Челси» расстанется минимум с 12 футболистами, среди которых Конор Галлахер, Хаким Зиеш, Трево Чалоба, Ян Матсен, Ромелу Лукаку, Армандо Броя, Кепа Арриcабалага, Льюис Холл, Марк Кукурелья, Тьяго Силва, Маланг Сарр и Лукас Бергстрём. Сброшенный балласт сегодня, возможно, на руку клубу, но выручить много за этих исполнителей не получится – слишком уж глубок кризис «Челси», который отразится на трансферной стоимости игроков.

Из системообразующих футболистов за последнее время в цене вырос только Коул Палмер, не захотевший ждать своего шанса в «Манчестер Сити». Вполне вероятно, однажды он вернётся на «Этихад», а сейчас можно не сомневаться: без этого таланта глубина падения «Челси» оказалась бы ещё более значительной.

Коул Палмер – главный талант лондонцев Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Для движения дальше боссам «Челси» нужно признать допущенные ошибки – они скупали игроков пачками, из-за чего порой на одну позицию в команде было пять-шесть человек. Зачем подписали Бенуа Бадьяшиля в январе прошлого года, когда уже был многообещающий левый центральный защитник Леви Колвилл, заслуживший восторженные отзывы за время игры на правах аренды в «Брайтоне»? Зачем потратились на Лесли Угочукву прошлым летом, когда у них уже были Фернандес, Казадей и Сантос, и они собирались подписать Кайседо и Лавиа, не говоря уже о Галлахере? Как можно было отдать в аренду Холла и Матсена, если левый защитник остаётся проблемой?

В то же время примечательно, что многие игроки, покинувшие «Челси» за последние несколько лет, преуспевают в других клубах. Жоржиньо и Кай Хаверц в «Арсенале», Марк Гехи в «Кристал Пэлас», Антонио Рюдигер в «Реале», Фикайо Томори, Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич в «Милане». Это вызывает дополнительные вопросы к стратегии «Челси» как до, так и после поглощения клуба американским консорциумом.

У Почеттино нет времени, которое у него было в «Тоттенхэме»

Но есть и другой взгляд на реальность «Челси». Да, лондонцы потратили кучу денег впустую, однако у них сложился состав, в котором есть несколько исключительных талантов. Палмер стал настоящим открытием, Энцо Фернандесу 23 года, он победитель чемпионата мира, и его выступления ни в коем случае не являются корнем проблем «Челси». Способности Кайседо несомненны, а Дисаси и Колвилл прогрессируют с каждым матчем. У «Челси», несомненно, есть ядро игроков.

В элитном футболе, особенно среди привилегированных клубов с высокими доходами, существует множество способов добиться успеха. В период расцвета эпохи Абрамовича «Челси» обладал покупательной способностью, выдающейся структурой и одними из лучших тренеров в мире. Расточительство и PSR означают, что покупательная способность «Челси» снизилась. После Абрамовича произошла полная смена высшего руководства клуба – эти люди еще не доказали свою состоятельность.

В «Тоттенхэме» Почеттино удалось вывести на новый уровень Сона, Кейна и других игроков Фото: TF-Images/Getty Images

Из всех этих путей у «Челси» остался лишь один. Состав сформирован, и решение простое. Маурисио Почеттино должен работать с этими молодыми игроками и добиваться успеха. Это непростая задача. Их традиционные соперники из «большой шестёрки» обладают большей покупательной способностью благодаря PSR, в то время как на карте АПЛ возникли новые амбициозные проекты, такие как «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Это более конкурентоспособная Премьер-лига, чем когда-либо прежде, но на индивидуальном уровне «Челси» имеет преимущество.

Почеттино – тренер, у которого при ограниченном бюджете есть опыт выведения на новый уровень молодых игроков. За пять лет его пребывания в «Тоттенхэме» строительство нового стадиона часто оставляло аргентинца без каких-либо значительных средств. Развитие Деле Алли – визитная карточка тренера, также он помог улучшить игру Гарри Кейну, Эрику Дайеру и Сон Хын Мину. Это был костяк игроков, вознёсший команду до финала Лиги чемпионов.

Тогда на Почеттино никто не давил, но сейчас ему не хватает времени. А клубу – стратегии развития. Всё очень похоже на те проблемы, которые после ухода сэра Алекса Фергюсона испытывает «Манчестер Юнайтед». «Челси» нужно найти свою фишку, элемент, благодаря которому можно показать свою уникальность. Пока что владельцы клуба видят единственный путь к прогрессу – безумное и зачастую безответственное вложение денег. Введение PSR заставит пересмотреть эту стратегию и искать более утончённые способы развития. Если, конечно, этот мыльный пузырь не лопнет и не придётся снова продавать клуб.