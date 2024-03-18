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Эвертон может купить американская компания 777 Partners, почему это плохо для клуба, детали сделки и проблемы

Американцы полгода пытаются купить клуб АПЛ. Эта сделка окончательно убьёт «Эвертон»
Полина Куимова
«Эвертон» может купить компания 777 Partners
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Сейчас судьба команды в руках лиги – там пока не одобряют поглощение.

В сентябре прошлого года американская инвестиционная компания 777 Partners подписала соглашение с ирано-британским бизнесменом Фархадом Мошири, согласно которому 94,1% его акций «Эвертона» перейдут во владение бизнесменов из США. Мошири был вынужден продать клуб, потому что тот утонул в финансовых трудностях, справиться с которыми владелец уже не в состоянии. Проблемы «Эвертона» начались давно: в период с 2018 по 2021 год клуб зафиксировал убытки в размере £ 370 млн, а по итогам сезона-2021/2022 ушёл в минус на £ 124,5 млн, хотя не должен был превышать порог в £ 105 млн. Из-за нарушения финансовых правил лига оштрафовала «Эвертон» на 10 очков (хотя четыре из них клубу удалось вернуть через апелляцию).

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Приход американцев должен спасти погрязшую в проблемах команду, однако сделка до сих пор не была одобрена АПЛ (а это необходимо для её завершения). Встреча сторон запланирована на этой неделе, но пока всё говорит о том, что 777 не получит зелёный свет от лиги. И, если быть откровенными, для «Эвертона» именно это и может стать спасением.

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Американская компания была основана в 2015 году в Майами оценщиком недвижимости Стивеном Паско и финансистом Джошем Уандером. 777 занимается инвестициями в различные секторы по всему миру: вкладывается в авиацию, финтех, страхование, частное кредитование, медиа и спорт. В спортивный мир компания пришла в 2018 году – их заход на футбольный рынок начался с приобретения акций «Севильи», доля сейчас выросла уже до 15%. 777 мечтают о построении клубной модели по примеру City Football Group: сеть команд по всему миру, объединëнных одной идеей и стратегией. «Мы объединяем глубокие отраслевые знания, опыт и широкий кругозор, чтобы произвести революцию в управлении спортивными клубами, лигами и организациями в глобальном масштабе», – говорится на их официальном сайте.

Стратегия 777 Partners уже имеет чёткий профиль: компания покупает клубы с наследием и историей, которые в моменте больше похожи на «спящих гигантов», одолеваемых проблемами как на поле, так и за его пределами. Джош Уандер, стоящий во главе 777, называет такие клубы «проблемными активами», которые под их руководством могут воспрянуть, словно феникс, несмотря на огромные убытки и шестизначные долги. Сейчас в их портфеле уже семь клубов: «Севилья», «Дженоа», «Герта», «Васко да Гама», «Мельбурн Виктори», «Ред Стар» и «Стандард». Отличительная черта всех команд, которые оказались в руках 777 Partners, – это их трагичность.

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В «Севилье» начались баталии в руководстве, которые закончились объединением против американцев, долгами на € 90 млн и объявлением летом 2023-го, что клуб готов продать всех игроков. «Дженоа» вылетел в Серию В, накопил убытков на € 63 млн, лишился очков из-за не вовремя выплаченных налогов. Даже в Бразилии протестуют против 777 – «Васко да Гама» тоже накопил долги и скатился в результатах. «Герта» прошлым летом была близка к потере профессионального статуса: клуб мог провалить лицензирование из-за непогашенного вовремя кредита в размере € 40 млн, а также из-за подозрения в нарушении правила «50+1». Кредит в итоге реструктуризировали на два года, а также «Герта» предоставила гарантии, что 777 не будет иметь большинство голосов.

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У 777 есть Project Echo – это «ведущая футбольная платформа с глобальным охватом и стратегической ценностью активов», в которую входит восемь клубов («Эвертон» уже учитывается) или же «сеть успешных и культовых футбольных команд высшей лиги с богатой историей и многочисленной фанатской базой». Проект обещает создать управленческую команду из «старших менеджеров с проверенным опытом в области мультиклубной модели».

777 объясняет свой интерес к европейским футбольным клубам довольной банальной причиной, которую используют все иностранные инвесторы, приходящие на этот рынок извне: футбол – это быстрорастущий сектор, движимый распространением контента и значительным повышением стоимости медиаправ. А ещё футбол – исторически устойчивая к рецессии отрасль, что очень важно, когда мы говорим о спортивной экономике. С 2000 года индекс футбольных команд, чьи акции торгуются на бирже, вырос на 225%, и это огромный скачок.

Project Echo утверждает, что все процессы управления в их клубах основаны на данных, что позволяет структурированно курировать работу как среди менеджеров, так и на поле. Впрочем, здесь ничего нового: почти все американские инвесторы громко кричат об использовании данных как о главном двигателе прогресса.

Пока их прогресс движется немного не в ту сторону. Вместо обещанного в их программе «чёткого пути» к выручке и успеха клубы 777 фиксируют убытки и скандалы. Для «Эвертона», который и без того уже изрядно натерпелся от хаотичного управления, приведшего клуб в финансовую яму, а заодно и на дно таблицы АПЛ, приход таких амбициозных, но очень мутных американских владельцев может стать последним гвоздём в крышку гроба.

Просто потому, что вопросы вызывает не только стратегия управления (кажется, её попросту нет), но и источник финансирования компании.

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За 777 тянется след из различных судебных исков. В 2019 году компанию обвинили в выдаче микрокредитов под огромные проценты – то есть она вела незаконный кредитный бизнес. Недавно Obra Capital Management LLC подала иск к компании из-за невыплаченных кредитов в размере $ 22,4 млн. Ирландские компании Corvus Lights Aviation, Columba Lights Aviation и MAM Aircraft Leasing 4 требуют в общей сложности почти $ 28,5 млн, потому что 777 не удосужилась вовремя оплатить самолёты, которые использовались авиакомпанией Flair (фирма имеет в ней долю).

Ещё одно дело связано с Change Lending LLC, которая инвестировала $ 17 млн в 777 и её дочернюю компанию 600 Partners двумя траншами привилегированных акций в сентябре 2022 года и в феврале 2023-го. По условиям сделки, если 777 не предоставит запрошенную финансовую информацию или возникнет какой-либо «репутационный риск», Change может заставить компанию выкупить привилегированные акции по той же цене плюс любые невыплаченные дивиденды. В итоге Change определила, что 777 находится в неудовлетворительном финансовом положении, а также подвергла фирму «неприемлемым репутационным рискам». Теперь компания требует от 777 понести все компенсационные и косвенные убытки, а заодно и судебные издержки.

Стивен Паско – создатель компании 777 Partners

Стивен Паско – создатель компании 777 Partners

Фото: 777part.com

Сейчас у американской фирмы новые проблемы: A-Cap, нью-йоркская компания финансовых услуг и страхования, которая за последние три года предоставила 777 сотни миллионов долларов в виде кредитов и перестрахования, «вышла» из отношений с дочерней компанией 777 – 777 Re. Именно через неё осуществлялись сделки со всеми клубами. И ожидалось, что так пройдёт и приобретение «Эвертона», однако источники Financial Times сообщили, что у 777 Re нет возможностей для финансирования сделки.

Это подтверждается тем, что агентство AM Best понизило рейтинг финансовой устойчивости 777 Re до C- – он считается «слабым» и означает, что компания «не имеет рейтинга» для инвестиционных целей. Из-за этого понижения A-Cap была вынуждена вывести все свои активы из фирмы, чтобы защитить свой собственный рейтинг. Это также ставит под вопрос, сможет ли A-Cap кредитовать другие активы в портфеле 777 Partners.

Всё это усложняет процесс приобретения «Эвертона». Управление финансового надзора и английская футбольная ассоциация дали согласие на сделку, но этого мало – её должна одобрить лига, у которой всё ещё есть ряд вопросов к новым владельцам. Главный из них – как американцы намерены финансировать клуб в дальнейшем. При этом 777 уже выделили клубу кредит в размере £ 180 млн, и сейчас совершенно неясно, что будет с этими деньгами, если лига всё же не одобрит сделку.

Фархад Мошири

Фархад Мошири

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Премьер-лига находится не в самом простом положении, поэтому на неделе представители АПЛ встретятся с 777, чтобы выслушать их доводы и планы по развитию «Эвертона». Для клуба же ситуация сейчас с обеих сторон выглядит печально: если сделку не одобрят, то с большой долей вероятности команда попадёт под внешнее администрирование, потому что кредитное бремя слишком велико. Если же 777 всё же зайдёт в «Эвертон», клуб на какое-то время будет спасён, но потом огромен риск ухудшения ситуации.

Американская компания, к которой было подано немало исков о невыплате кредитов, ведёт крайне неразборчивую деятельность. И ситуация в клубах, которые уже находится в их владении, скорее напоминает хаос, нежели успешный успех.

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