Империя «Сити» стала ещё больше. Шейхи «захватывают» команды по всему миру

В портфолио уже 14 клубов. Правда, два из них пока только партнёры.

City Football Group расширила футбольное влияние – компания заключила соглашение об оказании консультационных услуг с «Истанбул Башакшехир». Согласно ему, CFG будет предоставлять команде рекомендации по трансферам, развитию академии, аналитике на основе своих данных и разработке футбольной стратегии. Для CFG, в свою очередь, это сотрудничество имеет свои выгоды – география их присутствия теперь стала ещё шире.

Компания является основным владельцем английского «Манчестер Сити», австралийского «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити» из МЛС, индийского «Мумбаи Сити», уругвайского «Монтевидео Сити Торке», французского «Труа», бельгийского «Ломмела», итальянского «Палермо» и бразильского клуба «Баия». Группа также имеет доли в испанской «Жироне», китайском «Шэньчжэнь Пэн Сити» и японской «Иокогаме Ф. Маринос» и оказывает консультационные услуги «Боливару» из Боливии.

Глобально у идеи мультиклубного подхода, которого сейчас придерживается всё больше и больше инвесторов в спорте, есть несколько очевидных преимуществ. Первая – это коммерческая синергия, единые стратегия развития и подход к сделкам, что позволяет минимизировать риски и обеспечить бóльшую финансовую отдачу от футбольного бизнеса. Построение футбольного портфеля таким образом – это вложение в глобальную сеть бизнеса, распространение бренда по миру и один из способов расширения рынков влияния.

CFG – лидер в мировом футболе по количеству активов в мультиклубной модели. Группа объединяет команды в единую систему на разных континентах, потому что главная её идея – создание своего рода футбольного университета, чтобы развивать игроков по всему миру и определять окружающую среду мирового футбола. Футболисты развиваются в одном клубе, потом получают практику в другом, дальше – либо помогают команде добиваться успехов, либо приносят прибыль после продажи. Главным успехом становится переход игрока в «Манчестер Сити», но ключевой клуб модели очень редко отправляет кого-то из своей академии в команды-побратимы и ещё реже кого-то берёт из них – в основном все переходы осуществляются между другими членами группы.

Все клубы империи работают по единым стандартам и используют централизованную базу данных. Более того, в каждую команду внедряется единый стиль, схожий с тем, что Хосеп Гвардиола привил «Манчестер Сити». Сделано это для того, чтобы футболисты могли с лёгкостью перемещаться из клуба в клуб и тратить минимальное время на интеграцию в философию. Клубные врачи от Австралии до Бразилии делятся исследованиями о травмах и методах восстановления, команда скаутов находит новичков, которые смогут вписаться в любую команду из пула CFG. Все должны функционировать в единой системе – даже если для этого придётся сломать всё привычное в клубе.

«Нью-Йорк Сити»

Страна: США

Лига: МЛС

Год покупки: 2013

Доля: 80%

Игроки «Нью-Йорк Сити» Фото: Soobum Im/Getty Images

Первым после «Манчестер Сити» в портфеле шейхов появился «Нью-Йорк Сити»: клуб основали в 2013-м, и франшиза на участие в МЛС в то время обошлась в $ 100 млн. CFG получил 80-процентную долю, а компания Yankee Global Enterprises, которая выплатила часть этой суммы, — 20%. В 2015 году клуб дебютировал в МЛС, и с тех пор один раз становился первым в Восточной конференции, дважды был вторым и столько же раз выходит в финал плей-офф. В предыдущем сезоне, правда, «Нью-Йорк Сити» показал худший результат в своей истории, заняв 11-е место в конференции. В Лиге чемпионов КОНКАКАФ клуб участвовал дважды – в 2020-м и 2022-м, в последний раз дойдя до полуфинала.

Долгое время «Нью-Йорк Сити» оставался одним из главных клубов в футбольной иерархии CFG, однако постепенно уровень вложений снизился, а связь с «Манчестер Сити» свелась к минимуму. При этом клуб стабильно прогрессирует: академия ищет и развивает молодых футболистов, и команда U19 дважды побеждала в национальных юношеских первенствах. Шесть представителей академии доросли до основной команды, несколько – перешли в европейские школы: Джованни Рейна уехал в молодёжку дортмундской «Боруссии», а потом заиграл в основе; Диего Росси оказался в молодёжке «Пармы», Дино Клапия, которого называют юным вундеркиндом, через Хорватию попал в «РБ Лейпциг».

С основным «Сити» у американского клуба трансферов было минимум: в 2015-м в команду перешли три игрока (два – из команды U21), а в 2017-м стороны оформили ещё аренду Янхеля Эрреры из основы. Этим трансферное взаимодействие между двумя сторонами заканчивается, но зато «Нью-Йорк Сити» сотрудничает с другими клубами группы, и особенно активно – с уругвайским «Монтевидео Сити Торке».

Клуб Количество покупок/аренд Общая стоимость сделок Количество продаж/аренд Общая сумма сделок «Монтевидео Сити Торке» 4 € 425 тыс. - - «Манчестер Сити» 2 - 2 € 4 млн «Жирона» 1 - 2 - «Баия» 1 € 1,6 млн 1 - «Шэньчжэнь Пэн Сити» - - 1 - «Ломмель» 1 - - - «Иокогама Ф. Маринос» 1 € 3,64 млн - -

Вообще, «Нью-Йорк Сити» не особо тратится на трансферы: команду пополняют либо игроки академии, либо арендованные футболисты или свободные агенты. За всё время существования клуба максимум, что было потрачено на трансферы, – в трансферном сезоне-2023/2024: € 23,77 млн.

«Нью-Йорк Сити» выполняет ещё и важную социальную функцию для CFG: у группы есть ряд общественных инициатив в городе, которые регулярно поддерживаются командой. С 2014 года были организованы бесплатные программы по занятию футболом для 60% населения пяти районов, созданы 60 бесплатных футбольных площадок и пожертвовано более 250 тысяч обедов для бедных.

Эта стратегия нашла отражение и в проекте нового стадиона, который должны построить к 2027 году. Проект стоимостью в $ 780 млн предполагает также строительство 2500 единиц доступного жилья, государственную школу на 650 мест, отель и общественное пространство.

«Мельбурн Сити»

Страна: Австралия

Лига: А-Лига

Год покупки: 2014

Доля: 100%

Игроки «Мельбурн Сити» Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Австралийский клуб стал третьим в портфеле CFG. Сначала группа приобрела 80% акций, но уже спустя год увеличила долю до 100%. Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано говорил, что компания намерена сделать «Мельбурн Сити» одной из самых успешных команд Австралии.

Ферран Сориано исполнительный директор «Манчестер Сити» «Мы считаем, что сильная спортивная культура Мельбурна в сочетании с футбольным и коммерческим опытом в нашем консорциуме создаст мощную комбинацию как на поле, так и за его пределами».

В первый же сезон после прихода CFG команду пополнил Давид Вилья из «Нью-Йорк Сити» – ожидалось, что он поиграет в Австралии, пока американский клуб готовится к запуску в МЛС. Но надолго испанец не задержался: вместо 10 запланированных матчей он провёл четыре, после чего вернулся в США. В Австралии признавались, что даже этого хватило для привлечения к клубу внимания.

Давид Вилья в «Мельбурн Сити» Фото: Graham Denholm/Getty Images

В 2016-м «Мельбурн Сити» завоевал первый трофей: команда вышла в финал Кубка ФФА и благодаря единственному голу Тима Кэхилла забрала чашку. А в сезоне-2016/2017 клуб стал самым дорогим в Австралии – тогда фонд заработной платы вырос до $ 9,15 млн, что лишь подчеркивает важность проекта для CFG.

Но настоящий успех пришёл к «Мельбурн Сити» позже: в сезоне-2020/2021 они выиграли регулярный сезон, а потом победили и в плей-офф. В последующие два сезона клуб снова брал регулярку, и это стало историческим достижением: за 18 лет существования чемпионата Австралии ни одна команда не становилась первой три раза подряд. Подобное вообще было только раз в истории, когда «Сидней Сити» побеждал три сезона подряд в период с 1980 по 1982 год в Национальной футбольной лиге.

Одна из сильных сторон «Мельбурн Сити» – это симбиоз мастеровитых австралийских ветеранов и хорошо финансируемой академии, выпускающей перспективных молодых игроков. Развиваться молодёжному футболу в австралийском клубе помогает глобальная скаутская сеть, позволяющая находить таланты не только в Австралии, но и по всему миру. C 2014-го в основу из молодёжки перешёл 31 футболист, и это больше, чем из какой-либо другой команды группы.

«Мельбурн Сити» — чемпион Австралии Фото: Daniel Pockett/Getty Images

При этом с английским «Сити» взаимодействие у австралийского побратима минимальное. В 2016-м в Манчестер уехал полузащитник Аарон Муй, который почти сразу же отправился по арендам, пока в 2017-м его не продали в «Хаддерсфилд». В 2018-м в «Манчестер Сити» отправился Даниэль Арзани, и его ждала похожая судьба: множество аренд, а после – возвращение в Австралию.

Глобально «Мельбурн Сити» почти не взаимодействует с клубами из CFG – в основном все трансферы происходят между клубами из Азии и Океании. Клуб стал полноценной самостоятельной единицей, из общего с остальными побратимами — лишь стратегия развития и обмен данными.

Клуб Количество покупок/аренд Общая стоимость сделок Количество продаж/аренд Общая сумма сделок «Нью-Йорк Сити» 1 - - - «Манчестер Сити» 3 - 2 € 890 тыс. «Мумбаи Сити» 1 - 1 - «Иокогама Ф. Маринос» 1 - - -

Команда не тратится на трансферы – самое дорогое трансферное окно обошлось «Мельбурн Сити» всего в € 220 тыс. Помимо этого, с момента интеграции в CFG клуб потратил ещё € 150 тыс – и на этом всё: трансферы на вход состоят в основном из бесплатных игроков или аренд. А вот с продажами всё куда лучше: в этом сезоне «Мельбурн Сити» заработал больше € 3 млн.

«Иокогама Ф. Маринос»

Страна: Япония

Лига: J1

Год покупки: 2014

Доля: 20%

Игроки «Иокогамы Ф. Маринос» Фото: Apinya Rittipo/Getty Images

Выход CFG на рынок Азии начался с Японии: в тот же год, что группа приобрела «Мельбурн Сити», было куплено 20% акций «Иокогамы Ф. Маринос» (остальные 80% принадлежат автомобильному гиганту Nissan). Компания, обладая миноритарной долей, не оказывает большого влияния на функционирование клуба, однако главным элементом их партнёрства является единство системы обучения, доступ к медицинскому обслуживанию, спортивной науке и тренерским методикам.

При этом трансферных взаимодействий с другими клубами группы почти нет – ни одного перехода в или из «Манчестер Сити», но зато есть крупная продажа Тьяго Мартинса в «Нью-Йорк Сити» за € 3,64 млн.

С тех пор как CFG пришла в команду, «Иокогама» дважды становилась чемпионом (в 2019-м и 2022-м), выигрывала Суперкубок Японии (2023), а в этом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов АФК.

«Монтевидео Сити Торке»

Страна: Уругвай

Лига: Примера

Год покупки: 2017

Доля: 100%

Игроки «Монтевидео Сити Торке» Фото: montevideocitytorque.com

«Торке» создан в 2007 году двумя бизнесменами и сперва играл на местном уровне, но постепенно прошёл путь от районного развлечения до серьёзной команды, которая добралась до второго уругвайского дивизиона. Спустя 10 лет после основания команду полностью выкупила CFG: группа стремилась обосноваться в Южной Америке – континенте, где футбол является смыслом жизни и богат на таланты. После изучения многих стран с разных сторон было решено, что Уругвай – лучший вариант для инвестиций – и в первую очередь благодаря юридическим и финансовым условиям.

После того как CFG приобрела «Торке», началось строительство новой команды, которая должна была выйти в первый дивизион. К клубу присоединились местные таланты Диего Мартиньонес, Эрнесто Гоньи, Хонатан Куберо, а также венесуэлец Науэль Феррареси, колумбиец Хавьер Калье и будущий обладатель «Золотой бутсы» МЛС Валентин Кастельянос. К концу 2017-го «Торке» выбрался в Примеру, правда, спустя год снова вылетел в дивизион ниже – следующее повышение было уже в 2020-м. В нынешнем сезоне «Торке» снова играет в Сегунде.

За возвращением в Примеру в 2020-м последовал масштабный ребрендинг: клуб сменил название на «Монтевидео Сити Торке» и получил новый логотип в стиле команд CFG. Также началось строительство новой академии и спортивного комплекса на окраине одноименного города, потому что главная цель клуба – стать одним из главных центров по развитию молодёжи в Южной Америке. У «Монтевидео Сити Торке» пять команд разных возрастов, которые пополняются за счёт использования расширенной скаутской сети CFG – таланты ищут по всему континенту.

Занятие в открытой академии «Монтевидео Сити Торке» Фото: montevideocitytorque.com

«Наша основная цель, которую мы никогда не можем упускать из виду, — подготовить футболистов из наших академий как на местном уровне, так и — в некоторых случаях — на международном, – говорил коммерческий директор клуба Эктор Хавьер Ноблега. – Кроме того, мы воспитываем ребят, которые смогут перейти в другие команды внутри группы CFG или за её пределами. Мы ещё не достигли потолка. Мы строим молодёжные академии, собираемся открыть кафедру спортивных наук — мы на правильном пути. У City Football Group есть менталитет: идти на шаг вперёд и разрушать стены. И именно это – ​​причина, почему они приехали в Уругвай. Вот почему через 50 лет клуб будет иметь множество титулов на местном уровне и стремиться выигрывать международные турниры».

Клуб зарабатывает на трансферах больше, чем тратит, и в основном это достигается за счёт перепродажи молодёжи. Суммы при этом не особо большие – рекордный в истории «Монтевидео Сити Торке» трансфер принёс клубу € 2,9 млн. Самое активное сотрудничество уругвайская команда ведёт с «Нью-Йорк Сити» – за всё время туда уехали четыре футболиста, один из них тот самый Кастельянос, которого взяли сразу после прихода CFG. Сейчас он уже в «Лацио», а в прошлом сезоне искрил за «Жирону» и отличился тем, что забил «Реалу» в Ла Лиге четыре мяча за час.

Клуб Количество покупок/аренд Общая стоимость сделок Количество продаж/аренд Общая сумма сделок «Нью-Йорк Сити» - - 4 € 425 тыс. «Манчестер Сити» U21 2 - - - «Жирона» 1 - - - «Ломмел» - - 2 - «Палермо» - - 1 -

«Жирона»

Страна: Испания

Лига: Ла Лига

Год покупки: 2017

Доля: 47%

Игроки «Жироны» Фото: David Ramos/Getty Images

В 2017-м влияние CFG было расширено и на Испанию: группа приобрела 44,3% акций «Жироны» (спустя три года долю увеличили до 47%). Среди других акционеров – американский бизнесмен боливийского происхождения Марсело Клор и Пере Гвардиола, брат Пепа. Через несколько недель после поглощения была достигнута договоренность, что «Жирона» станет опорным клубом для «Манчестер Сити», однако не будет подвергаться масштабному ребрендингу – герб и цвета команды остались нетронутыми.

Игроки «Жироны» Фото: David Ramos/Getty Images

Согласно официальному заявлению «Жироны» на тот момент, клуб стремился «извлечь выгоду из знаний и проверенного опыта City Football Group, а также обширной сети инфраструктуры, технических команд, стратегии привлечения талантов, развития молодых игроков и использовать глобальный медийный, маркетинговый и коммерческий потенциал».

В том сезоне, когда CFG приобрела клуб, «Жирона» поднялась из Сегунды в Примеру впервые за 87 лет, но в 2019-м снова вернулась в низший дивизион, выбравшись оттуда уже в 2022-м. С тех пор каталонцы прыгнули выше головы: при небольших финансовых вложениях (в прошлом сезоне на входящие трансферы «Жирона» потратила € 15 млн, в этом – € 22,5 млн) клуб начал бороться не за сохранение прописки в Ла Лиге, а за чемпионство (или хотя бы место в ЛЧ). Доходы клуба тоже значительно выросли:

выручка выросла более чем в четыре раза — с € 13,3 млн до € 59,7 млн;

прибыль от трансферов – практически с нуля до € 2,8 млн;

коммерческие доходы почти в три раза – с € 3,3 млн до € 9,2 млн;

доходы от проведения матчей – с € 2,1 млн до € 5,8 млн;

доходы от розничной торговли – с € 30 тыс. до € 1,2 млн.

«Жирона» стала проектом нашей жизни, — говорил Пере Гвардиола. – Реальность такова, что мы — аутсайдеры. Все говорят, что невозможно драться или раздражать больших соперников. Но если у тебя хорошая скаутская группа и качественный тренер, рано или поздно наступит день, когда ты сможешь сыграть лучше, чем другие».

Одно из главных преимуществ быть частью CFG – это наиболее привлекательный статус для привлечения качественных новичков. Пере говорил, что связь с брендом «Сити» очень сильна, и это помогает успешнее находить таланты. «Жирона» при этом всё равно ограничена финансово, а все планы на покупку игроков согласовываются с CFG, чтобы учесть рекомендации от других побратимов группы. Из-за всех факторов трансферы клуба точечные и состоят в основном из бесплатных переходов или аренд, бóльшая часть которых приходится на «Манчестер Сити» и другие команды CFG.

При этом сотрудничество с английским клубом началось ещё до того, как «Жирона» стала частью империи: в период с 2015 по 2017 год в аренду из Англии в Испанию отправились 12 игроков (три из них – из молодёжки). Единственная покупка «Жироны» у «Сити» – это Янхель Эррера за € 5 млн. А вот в обратную сторону состоялись сразу два платных трансфера: «Манчестер Сити» купил Педро Порро за € 12 млн и Флорьяна Лежёна за € 300 тыс. (правда, потом отправил его обратно в аренду). Летом в «Сити» должен перебраться Савио, однако это пока неофициально (но почти – об этом сообщил Фабрицио Романо)

Из «Нью-Йорк Сити» брали в аренду Кастельяноса и Александера Кальенса, из «Труа» – Савио. При этом клуб хотел оставить себе Кастельяноса, но найти нужной суммы на его покупку не смог, поэтому футболист уехал в «Лацио». Никаких поблажек в этом плане у «Жироны» нет – даже с учётом того, что после «Манчестер Сити» это второй по важности клуб империи.

«Шэньчжэнь Пэн Сити»

Страна: Китай

Лига: Китайская Суперлига

Год покупки: 2019

Доля: 30%

Игроки «Шэньчжэнь Пэн Сити» Фото: ФК «Шэньчжэнь Пэн Сити»

Расширение на азиатский рынок продолжилось заходом в Китай – в 2019 году CFG приобрёл 30% «Шэньчжэнь Пэн Сити», который тогда выступал в третьем дивизионе.

«Китай является чрезвычайно важным футбольным рынком, на котором мы сосредоточены в течение некоторого времени, — сказал генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано после приобретения доли. – Мы твёрдо верим в будущее футбола в Китае. Мы берём на себя долгосрочные и устойчивые обязательства по росту и развитию клуба, а также по воспитанию китайских футбольных талантов. Нашей непосредственной целью будет улучшение результатов, использование всего нашего опыта и ноу-хау, установление прочных отношений с болельщиками и обеспечение сильного присутствия в сообществе».

В 2020-м после реклассификации, которую провела Китайская футбольная ассоциация, команда оказалась в Первой Лиге. По итогам прошлого сезона клуб занял в ней первое место и вышел в Суперлигу.

У китайской команды самые слабые связи с остальными командами группы: за всё время из клубов империи был совершён только один переход – этой зимой из «Нью-Йорк Сити» в аренду перешёл Тьяго Андраде. Вложения в трансферы также не особо большие: самое затратное трансферное окно было летом 2023-го – € 642 тыс.

«Мумбаи Сити»

Страна: Индия

Лига: индийская Суперлига

Год покупки: 2019

Доля: 65%

Игроки «Мумбаи Сити» Фото: Nikhil Patil/Getty Images

Выход на рынок Индии для CFG получился крайне успешным: в первом же сезоне клуб выиграл регулярку, а потом ещё победил и плей-офф, став первой командой, которой это удалось. При этом для группы работа в индийском футболе – это своего рода вызов, так как этот вид спорта и близко не может подобраться по популярности к крикету.

«Но я вижу много позитива в Индии, – говорил операционный директор CFG Роэль де Врис. – Число людей, которые смотрят Премьер-лигу, растёт. Массовый футбол развивается. И это нужно продолжать, чтобы, когда молодым людям исполнится 20, они полюбили футбол так же сильно, как крикет. Суперлиге необходимо работать над этим вместе с клубами».

Для CFG, впрочем, «Мумбаи Сити» в списке приоритетности находится где-то на уровне с китайским «Шэньчжэнь Пэн Сити», так как индийская Суперлига из всех членов империи обладает самым низким рейтингом. Трансферная стоимость команды это также подтверждает – состав оценивается в € 5,2 млн, что является самым низким показателем в портфеле CFG.

Игроки «Мумбаи Сити» Фото: mumbaicityfc.com

При этом «Мумбаи Сити» не обделён поддержкой со стороны группы: все методики и стратегии, которых придерживаются члены империи, применяются и в Индии. Дес Бакингэм, который сейчас тренирует команду, рассказывал Sky Sports, что после переезда в Мумбаи из Мельбурна перед ним поставили задачу сделать из клуба команду уровня CFG – то есть перестроить игру согласно принятым концепциям. Это было непросто: пришлось полностью менять мышление игроков.

«Индийские футболисты привыкли, что им говорят, что и как делать, – говорил он. – В первый год мы потратили много времени, чтобы им было комфортно в беседах, которые способствуют их собственному развитию. Мне помог опыт работы учителем – заложить основу, как вовлекать людей в обучение. Со временем обучение игроков принесло свои плоды. Мы знаем, что не сможем играть, как «Манчестер Сити», потому что находимся на другом уровне. Но принципы схожи».

Эти принципы для всех – стиль Гвардиолы: прессинг, короткие передачи, организация игры у своих ворот. CFG хочет, чтобы все команды группы играли в идентичный футбол. Даже в Индии.

«Ломмел»

Страна: Бельгия

Лига: Челленджер Про Лига (второй дивизион)

Год покупки: 2020

Доля: 99%

Игроки «Ломмела» Фото: lommelsk.be

До прихода CFG клуб приобрёл израильтянин Уди Шокатович, связанный с агентом Пини Захави. Из-за этого возник конфликт интересов, потому что одновременно вести агентскую деятельность и управлять клубом запрещено – поэтому контроль над проектом перешёл к некоммерческой организации. CFG быстро подсуетилась: покрыла долги «Ломмела» и забрала его в свой портфель. Бельгийский клуб и до прихода шейхов построил сильную академию, но под новым руководством упор на развитие молодёжи стал ещё сильнее.

По некоторым оценкам, CFG в первый же год потратила около € 12 млн на таланты и обустройство академии «Ломмела», что делает его одним из немногих бельгийских клубов, у которых преобладают чистые расходы, а не чистая прибыль. Например, «Гент» потратил за тот же период € 300 тыс. Этим летом «Манчестер Сити» и «Ломмел» проведут совместные сборы для молодых игроков, чтобы представители бельгийского клуба набрались опыта.

Игроки из академии активно попадают в основную команду: из U19 перешли пять человек, из U21 – девять. Самое активное взаимодействие из клубов группы происходит с «Манчестер Сити»: за всё время из Англии в Бельгию перебрались в аренду 10 человек.

Клуб Количество покупок/аренд Общая стоимость сделок Количество продаж/аренд Общая сумма сделок «Монтевидео Сити Торке» 2 - - - «Манчестер Сити» U21 6 - - - «Манчестер Сити» 4 - - -

В этом сезоне клуб заработал на трансферах € 16,9 млн – сумма по большей части сформировалась за счёт продажи Вини Соузы в «Шеффилд Юнайтед» за € 12,5 млн.

«Труа»

Страна: Франция

Лига: Лига 2

Год покупки: 2020

Доля: 100%

Футболисты «Труа» Фото: estac.fr

Следом после Бельгии CFG пришла во Францию: в сентябре 2020-го «Труа» карабкался в Лигу 1 и казался очень перспективным вложением, полностью отвечающим заявленным целям группы по развитию молодёжи, так как страна известна своими талантами. Но в данном случае всё оказалось гораздо сложнее.

«Труа» поднялся в Лигу 1 и смог удержаться в элите, что произошло впервые за 16 лет. Но полноценно там обосноваться не получилось: осенью 2022-го руководство уволило Брюно Ирла, потому что команда не одержала ни одной победы в шести матчах кряду. Его сменил Патрик Киснорбо, который выступил ещё хуже – «Труа» в итоге вылетел в Лигу 2. Ирл после этого дал интервью L’Equipe и разнёс стратегию CFG

Брюно Ирл экс-тренер «Труа» «Руководство требовало скорейшего перехода к тому, что диктовал СFG. Была разница во взглядах. Я был убежден, что это несовместимо с нынешней командой в Лиге 1. Сейчас мы не можем сказать, что следуем тактике «Манчестер Сити» или что максимально используем потенциал игроков. Это доказывает мою правоту. Вылет в Лигу 2 — сокрушительный провал».

Падение дивизионом ниже стало большим ударом и для болельщиков, которые обвиняли руководство в неверных стратегии и трансферной политике, ориентированной на поиск талантов, которых в итоге отдают в аренду другим клубам группы. Особенно их выбесила ситуация с Савио, который ушёл в аренду в «Жирону» и показывает там отличную игру – нынешним летом футболист, как мы писали выше, должен оказаться в «Манчестер Сити».

Среди поклонников есть мнение, что CFG использует «Труа» как плацдарм для молодых игроков. Бывший игрок клуба Жером Ротен очень недоволен происходящим: «Я считаю это проблемой. Я просто хочу сказать им: «Убирайтесь, вы не нужны французскому футболу». Мне не страшно это говорить, они нам не нужны. Это меня злит. С Савио всё начинает сходиться. Они используют этот клуб как плацдарм для определённых игроков. Савио – качественный игрок, который мог бы принести пользу «Труа». Мы должны осудить это. И если протестов недостаточно, то мы больше не пойдём на стадион, оставим их в дерьме, дадим понять, что им нужно уйти».

Сейчас «Труа» занимает 16-е место из 20 в Лиге 2, и это явно не тот результат, на который рассчитывали фанаты после прихода CFG.

Фанаты «Труа» Фото: estac.fr

При этом клуб последние два сезона зарабатывает на трансферах: € 10 млн — в прошлом, € 20 млн — в нынешнем. Жулиан Бьянкон, которого купили за € 2,5 млн, продали «Ноттингем Форест» за € 10 млн. Вильсона Одобера, перешедшего из молодёжки «ПСЖ» бесплатно, отдали «Бёрнли» за € 12 млн. Аренд из «Сити» немало – восемь. А вот из остальных клубов группы по минимуму, хотя из «Ломмела» пришли сразу четыре футболиста.

Клуб Количество покупок/аренд Общая стоимость сделок Количество продаж/аренд Общая сумма сделок «Манчестер Сити» 8 - - - «Ломмел» 4 - 1 - «Палермо» 1 € 1,75 млн - -

«Палермо»

Страна: Италия

Лига: Серия В

Год покупки: 2022

Доля: 94,94%

Игроки «Палермо» Фото: palermofc.com

У «Палермо» непростая судьба: в первом десятилетии этого века клуб успешно выступал в Серии А, но потом из-за тренерской чехарды и спорных трансферов свалился в Серию В. На этом беды не закончились: в 2019-м команду лишили профессионального статуса из-за финансовой неразберихи со страховкой. Клуб восстановился и начал новый путь из Серии D. В первом же сезоне «Палермо» вышел в Серию С с первого места, а ещё через год – в Серию В. Тогда в клуб и пришла CFG: сначала группа приобрела 80% акций, а позднее увеличила свою долю до 94,94%.

«Это особенный клуб, и наша роль в том, чтобы повысить ценность всего, что делает его таким, – говорил Сориано после поглощения. – Италия — одна из самых захватывающих и страстных футбольных стран в мире с богатой историей успехов сборных и клубов, эмоциональными болельщиками и послужным списком фантастических футболистов. Мы рады, что City Football Group расширила своё присутствие в Италии».

Пока что взаимодействие с другими клубами группы минимальное – по одному трансферу из «Монтевидео Сити Торке» и «Труа». Вложения в команду тоже не назовёшь масштабными: в прошлом сезоне оба трансферных окна вышли суммарно в € 8,07 млн, в нынешнем сезоне чуть лучше – € 16 млн.

Команда имеет все шансы ворваться в Серию А – сейчас «Палермо» идёт четвёртым. Как только клуб окажется в элитном дивизионе, подход к тратам однозначно изменится – не просто так же CFG пришла в Италию.

«Баия»

Страна: Бразилия

Лига: Серия А

Год покупки: 2023

Доля: 90%

Игроки «Баии» Фото: esporteclubebahia.com.br

Расширение влияния CFG в Южной Америке пришлось на одну из самых богатых на таланты стран континента – Бразилию. Группа заплатила около $ 197 млн за 90% акций, а также взяла на себя обязанность погасить долги и вложиться в инфраструктуру.

Переговоры о поглощении длились долго – с 2021-го: стороны вели переговоры о маркетинге, бюджетах, стратегии, а также о юридических моментах, потому что бразильская сторона хотела себя максимально обезопасить. У «Баии» богатая история, но в последние годы клуб переживал стремительное падение из-за бесхозяйственного управления и долгов.

При этом команда старалась развиваться при помощи болельщиков и различных маркетинговых активностей вроде выхода на поле с нанесением имён 20 чернокожих бразильских лидеров и создания приложения, в котором женщины могут заявить о домогательствах на стадионе. «Баия» очень плотно вплетена в социокультурную жизнь города, и для CFG одна из целей – не только сохранить это, но и углубить уже имеющиеся связи.

Футболки игроков «Баии» в знак протеста против разлива нефти Фото: esporteclubebahia.com.br

В остальном задачи те же – искать и развивать молодёжь в стране, которая распыляет своих футболистов по всему миру. Для CFG заход на бразильский рынок может стать квантовым скачком в развитии их стратегии, однако в данном случае очень важно выдержать баланс между развитием клуба с большой историей без превращения его в команду-донор для достижением собственных целей.

CFG и дальше планирует расширять свою империю – в этом нет никаких сомнений. А вот действительно ли эта стратегия будет приносить желаемые результаты — вопрос уже другой.