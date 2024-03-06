Империя «Сити» стала ещё больше. Шейхи «захватывают» команды по всему миру

City Football Group расширила футбольное влияние – компания заключила соглашение об оказании консультационных услуг с «Истанбул Башакшехир». Согласно ему, CFG будет предоставлять команде рекомендации по трансферам, развитию академии, аналитике на основе своих данных и разработке футбольной стратегии. Для CFG, в свою очередь, это сотрудничество имеет свои выгоды – география их присутствия теперь стала ещё шире.
Компания является основным владельцем английского «Манчестер Сити», австралийского «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити» из МЛС, индийского «Мумбаи Сити», уругвайского «Монтевидео Сити Торке», французского «Труа», бельгийского «Ломмела», итальянского «Палермо» и бразильского клуба «Баия». Группа также имеет доли в испанской «Жироне», китайском «Шэньчжэнь Пэн Сити» и японской «Иокогаме Ф. Маринос» и оказывает консультационные услуги «Боливару» из Боливии.
Глобально у идеи мультиклубного подхода, которого сейчас придерживается всё больше и больше инвесторов в спорте, есть несколько очевидных преимуществ. Первая – это коммерческая синергия, единые стратегия развития и подход к сделкам, что позволяет минимизировать риски и обеспечить бóльшую финансовую отдачу от футбольного бизнеса. Построение футбольного портфеля таким образом – это вложение в глобальную сеть бизнеса, распространение бренда по миру и один из способов расширения рынков влияния.
CFG – лидер в мировом футболе по количеству активов в мультиклубной модели. Группа объединяет команды в единую систему на разных континентах, потому что главная её идея – создание своего рода футбольного университета, чтобы развивать игроков по всему миру и определять окружающую среду мирового футбола. Футболисты развиваются в одном клубе, потом получают практику в другом, дальше – либо помогают команде добиваться успехов, либо приносят прибыль после продажи. Главным успехом становится переход игрока в «Манчестер Сити», но ключевой клуб модели очень редко отправляет кого-то из своей академии в команды-побратимы и ещё реже кого-то берёт из них – в основном все переходы осуществляются между другими членами группы.
Все клубы империи работают по единым стандартам и используют централизованную базу данных. Более того, в каждую команду внедряется единый стиль, схожий с тем, что Хосеп Гвардиола привил «Манчестер Сити». Сделано это для того, чтобы футболисты могли с лёгкостью перемещаться из клуба в клуб и тратить минимальное время на интеграцию в философию. Клубные врачи от Австралии до Бразилии делятся исследованиями о травмах и методах восстановления, команда скаутов находит новичков, которые смогут вписаться в любую команду из пула CFG. Все должны функционировать в единой системе – даже если для этого придётся сломать всё привычное в клубе.
«Нью-Йорк Сити»
Страна: США
Лига: МЛС
Год покупки: 2013
Доля: 80%
Игроки «Нью-Йорк Сити»
Фото: Soobum Im/Getty Images
Первым после «Манчестер Сити» в портфеле шейхов появился «Нью-Йорк Сити»: клуб основали в 2013-м, и франшиза на участие в МЛС в то время обошлась в $ 100 млн. CFG получил 80-процентную долю, а компания Yankee Global Enterprises, которая выплатила часть этой суммы, — 20%. В 2015 году клуб дебютировал в МЛС, и с тех пор один раз становился первым в Восточной конференции, дважды был вторым и столько же раз выходит в финал плей-офф. В предыдущем сезоне, правда, «Нью-Йорк Сити» показал худший результат в своей истории, заняв 11-е место в конференции. В Лиге чемпионов КОНКАКАФ клуб участвовал дважды – в 2020-м и 2022-м, в последний раз дойдя до полуфинала.
Долгое время «Нью-Йорк Сити» оставался одним из главных клубов в футбольной иерархии CFG, однако постепенно уровень вложений снизился, а связь с «Манчестер Сити» свелась к минимуму. При этом клуб стабильно прогрессирует: академия ищет и развивает молодых футболистов, и команда U19 дважды побеждала в национальных юношеских первенствах. Шесть представителей академии доросли до основной команды, несколько – перешли в европейские школы: Джованни Рейна уехал в молодёжку дортмундской «Боруссии», а потом заиграл в основе; Диего Росси оказался в молодёжке «Пармы», Дино Клапия, которого называют юным вундеркиндом, через Хорватию попал в «РБ Лейпциг».
С основным «Сити» у американского клуба трансферов было минимум: в 2015-м в команду перешли три игрока (два – из команды U21), а в 2017-м стороны оформили ещё аренду Янхеля Эрреры из основы. Этим трансферное взаимодействие между двумя сторонами заканчивается, но зато «Нью-Йорк Сити» сотрудничает с другими клубами группы, и особенно активно – с уругвайским «Монтевидео Сити Торке».
|Клуб
|Количество покупок/аренд
|Общая стоимость сделок
|Количество продаж/аренд
|Общая сумма сделок
|«Монтевидео Сити Торке»
|4
|€ 425 тыс.
|-
|-
|«Манчестер Сити»
|2
|-
|2
|€ 4 млн
|«Жирона»
|1
|-
|2
|-
|«Баия»
|1
|€ 1,6 млн
|1
|-
|«Шэньчжэнь Пэн Сити»
|-
|-
|1
|-
|«Ломмель»
|1
|-
|-
|-
|«Иокогама Ф. Маринос»
|1
|€ 3,64 млн
|-
|-
Вообще, «Нью-Йорк Сити» не особо тратится на трансферы: команду пополняют либо игроки академии, либо арендованные футболисты или свободные агенты. За всё время существования клуба максимум, что было потрачено на трансферы, – в трансферном сезоне-2023/2024: € 23,77 млн.
«Нью-Йорк Сити» выполняет ещё и важную социальную функцию для CFG: у группы есть ряд общественных инициатив в городе, которые регулярно поддерживаются командой. С 2014 года были организованы бесплатные программы по занятию футболом для 60% населения пяти районов, созданы 60 бесплатных футбольных площадок и пожертвовано более 250 тысяч обедов для бедных.
Эта стратегия нашла отражение и в проекте нового стадиона, который должны построить к 2027 году. Проект стоимостью в $ 780 млн предполагает также строительство 2500 единиц доступного жилья, государственную школу на 650 мест, отель и общественное пространство.
«Мельбурн Сити»
Страна: Австралия
Лига: А-Лига
Год покупки: 2014
Доля: 100%
Игроки «Мельбурн Сити»
Фото: Morgan Hancock/Getty Images
Австралийский клуб стал третьим в портфеле CFG. Сначала группа приобрела 80% акций, но уже спустя год увеличила долю до 100%. Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано говорил, что компания намерена сделать «Мельбурн Сити» одной из самых успешных команд Австралии.
«Мы считаем, что сильная спортивная культура Мельбурна в сочетании с футбольным и коммерческим опытом в нашем консорциуме создаст мощную комбинацию как на поле, так и за его пределами».
В первый же сезон после прихода CFG команду пополнил Давид Вилья из «Нью-Йорк Сити» – ожидалось, что он поиграет в Австралии, пока американский клуб готовится к запуску в МЛС. Но надолго испанец не задержался: вместо 10 запланированных матчей он провёл четыре, после чего вернулся в США. В Австралии признавались, что даже этого хватило для привлечения к клубу внимания.
Давид Вилья в «Мельбурн Сити»
Фото: Graham Denholm/Getty Images
В 2016-м «Мельбурн Сити» завоевал первый трофей: команда вышла в финал Кубка ФФА и благодаря единственному голу Тима Кэхилла забрала чашку. А в сезоне-2016/2017 клуб стал самым дорогим в Австралии – тогда фонд заработной платы вырос до $ 9,15 млн, что лишь подчеркивает важность проекта для CFG.
Но настоящий успех пришёл к «Мельбурн Сити» позже: в сезоне-2020/2021 они выиграли регулярный сезон, а потом победили и в плей-офф. В последующие два сезона клуб снова брал регулярку, и это стало историческим достижением: за 18 лет существования чемпионата Австралии ни одна команда не становилась первой три раза подряд. Подобное вообще было только раз в истории, когда «Сидней Сити» побеждал три сезона подряд в период с 1980 по 1982 год в Национальной футбольной лиге.
Одна из сильных сторон «Мельбурн Сити» – это симбиоз мастеровитых австралийских ветеранов и хорошо финансируемой академии, выпускающей перспективных молодых игроков. Развиваться молодёжному футболу в австралийском клубе помогает глобальная скаутская сеть, позволяющая находить таланты не только в Австралии, но и по всему миру. C 2014-го в основу из молодёжки перешёл 31 футболист, и это больше, чем из какой-либо другой команды группы.
«Мельбурн Сити» — чемпион Австралии
Фото: Daniel Pockett/Getty Images
При этом с английским «Сити» взаимодействие у австралийского побратима минимальное. В 2016-м в Манчестер уехал полузащитник Аарон Муй, который почти сразу же отправился по арендам, пока в 2017-м его не продали в «Хаддерсфилд». В 2018-м в «Манчестер Сити» отправился Даниэль Арзани, и его ждала похожая судьба: множество аренд, а после – возвращение в Австралию.
Глобально «Мельбурн Сити» почти не взаимодействует с клубами из CFG – в основном все трансферы происходят между клубами из Азии и Океании. Клуб стал полноценной самостоятельной единицей, из общего с остальными побратимами — лишь стратегия развития и обмен данными.
|Клуб
|Количество покупок/аренд
|Общая стоимость сделок
|Количество продаж/аренд
|Общая сумма сделок
|«Нью-Йорк Сити»
|1
|-
|-
|-
|«Манчестер Сити»
|3
|-
|2
|€ 890 тыс.
|«Мумбаи Сити»
|1
|-
|1
|-
|«Иокогама Ф. Маринос»
|1
|-
|-
|-
Команда не тратится на трансферы – самое дорогое трансферное окно обошлось «Мельбурн Сити» всего в € 220 тыс. Помимо этого, с момента интеграции в CFG клуб потратил ещё € 150 тыс – и на этом всё: трансферы на вход состоят в основном из бесплатных игроков или аренд. А вот с продажами всё куда лучше: в этом сезоне «Мельбурн Сити» заработал больше € 3 млн.
«Иокогама Ф. Маринос»
Страна: Япония
Лига: J1
Год покупки: 2014
Доля: 20%
Игроки «Иокогамы Ф. Маринос»
Фото: Apinya Rittipo/Getty Images
Выход CFG на рынок Азии начался с Японии: в тот же год, что группа приобрела «Мельбурн Сити», было куплено 20% акций «Иокогамы Ф. Маринос» (остальные 80% принадлежат автомобильному гиганту Nissan). Компания, обладая миноритарной долей, не оказывает большого влияния на функционирование клуба, однако главным элементом их партнёрства является единство системы обучения, доступ к медицинскому обслуживанию, спортивной науке и тренерским методикам.
При этом трансферных взаимодействий с другими клубами группы почти нет – ни одного перехода в или из «Манчестер Сити», но зато есть крупная продажа Тьяго Мартинса в «Нью-Йорк Сити» за € 3,64 млн.
С тех пор как CFG пришла в команду, «Иокогама» дважды становилась чемпионом (в 2019-м и 2022-м), выигрывала Суперкубок Японии (2023), а в этом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов АФК.
«Монтевидео Сити Торке»
Страна: Уругвай
Лига: Примера
Год покупки: 2017
Доля: 100%
Игроки «Монтевидео Сити Торке»
Фото: montevideocitytorque.com
«Торке» создан в 2007 году двумя бизнесменами и сперва играл на местном уровне, но постепенно прошёл путь от районного развлечения до серьёзной команды, которая добралась до второго уругвайского дивизиона. Спустя 10 лет после основания команду полностью выкупила CFG: группа стремилась обосноваться в Южной Америке – континенте, где футбол является смыслом жизни и богат на таланты. После изучения многих стран с разных сторон было решено, что Уругвай – лучший вариант для инвестиций – и в первую очередь благодаря юридическим и финансовым условиям.
После того как CFG приобрела «Торке», началось строительство новой команды, которая должна была выйти в первый дивизион. К клубу присоединились местные таланты Диего Мартиньонес, Эрнесто Гоньи, Хонатан Куберо, а также венесуэлец Науэль Феррареси, колумбиец Хавьер Калье и будущий обладатель «Золотой бутсы» МЛС Валентин Кастельянос. К концу 2017-го «Торке» выбрался в Примеру, правда, спустя год снова вылетел в дивизион ниже – следующее повышение было уже в 2020-м. В нынешнем сезоне «Торке» снова играет в Сегунде.
За возвращением в Примеру в 2020-м последовал масштабный ребрендинг: клуб сменил название на «Монтевидео Сити Торке» и получил новый логотип в стиле команд CFG. Также началось строительство новой академии и спортивного комплекса на окраине одноименного города, потому что главная цель клуба – стать одним из главных центров по развитию молодёжи в Южной Америке. У «Монтевидео Сити Торке» пять команд разных возрастов, которые пополняются за счёт использования расширенной скаутской сети CFG – таланты ищут по всему континенту.
Занятие в открытой академии «Монтевидео Сити Торке»
Фото: montevideocitytorque.com
«Наша основная цель, которую мы никогда не можем упускать из виду, — подготовить футболистов из наших академий как на местном уровне, так и — в некоторых случаях — на международном, – говорил коммерческий директор клуба Эктор Хавьер Ноблега. – Кроме того, мы воспитываем ребят, которые смогут перейти в другие команды внутри группы CFG или за её пределами. Мы ещё не достигли потолка. Мы строим молодёжные академии, собираемся открыть кафедру спортивных наук — мы на правильном пути. У City Football Group есть менталитет: идти на шаг вперёд и разрушать стены. И именно это – причина, почему они приехали в Уругвай. Вот почему через 50 лет клуб будет иметь множество титулов на местном уровне и стремиться выигрывать международные турниры».
Клуб зарабатывает на трансферах больше, чем тратит, и в основном это достигается за счёт перепродажи молодёжи. Суммы при этом не особо большие – рекордный в истории «Монтевидео Сити Торке» трансфер принёс клубу € 2,9 млн. Самое активное сотрудничество уругвайская команда ведёт с «Нью-Йорк Сити» – за всё время туда уехали четыре футболиста, один из них тот самый Кастельянос, которого взяли сразу после прихода CFG. Сейчас он уже в «Лацио», а в прошлом сезоне искрил за «Жирону» и отличился тем, что забил «Реалу» в Ла Лиге четыре мяча за час.
|Клуб
|Количество покупок/аренд
|Общая стоимость сделок
|Количество продаж/аренд
|Общая сумма сделок
|«Нью-Йорк Сити»
|-
|-
|4
|€ 425 тыс.
|«Манчестер Сити» U21
|2
|-
|-
|-
|«Жирона»
|1
|-
|-
|-
|«Ломмел»
|-
|-
|2
|-
|«Палермо»
|-
|-
|1
|-
«Жирона»
Страна: Испания
Лига: Ла Лига
Год покупки: 2017
Доля: 47%
Игроки «Жироны»
Фото: David Ramos/Getty Images
В 2017-м влияние CFG было расширено и на Испанию: группа приобрела 44,3% акций «Жироны» (спустя три года долю увеличили до 47%). Среди других акционеров – американский бизнесмен боливийского происхождения Марсело Клор и Пере Гвардиола, брат Пепа. Через несколько недель после поглощения была достигнута договоренность, что «Жирона» станет опорным клубом для «Манчестер Сити», однако не будет подвергаться масштабному ребрендингу – герб и цвета команды остались нетронутыми.
Игроки «Жироны»
Фото: David Ramos/Getty Images
Согласно официальному заявлению «Жироны» на тот момент, клуб стремился «извлечь выгоду из знаний и проверенного опыта City Football Group, а также обширной сети инфраструктуры, технических команд, стратегии привлечения талантов, развития молодых игроков и использовать глобальный медийный, маркетинговый и коммерческий потенциал».
В том сезоне, когда CFG приобрела клуб, «Жирона» поднялась из Сегунды в Примеру впервые за 87 лет, но в 2019-м снова вернулась в низший дивизион, выбравшись оттуда уже в 2022-м. С тех пор каталонцы прыгнули выше головы: при небольших финансовых вложениях (в прошлом сезоне на входящие трансферы «Жирона» потратила € 15 млн, в этом – € 22,5 млн) клуб начал бороться не за сохранение прописки в Ла Лиге, а за чемпионство (или хотя бы место в ЛЧ). Доходы клуба тоже значительно выросли:
- выручка выросла более чем в четыре раза — с € 13,3 млн до € 59,7 млн;
- прибыль от трансферов – практически с нуля до € 2,8 млн;
- коммерческие доходы почти в три раза – с € 3,3 млн до € 9,2 млн;
- доходы от проведения матчей – с € 2,1 млн до € 5,8 млн;
- доходы от розничной торговли – с € 30 тыс. до € 1,2 млн.
«Жирона» стала проектом нашей жизни, — говорил Пере Гвардиола. – Реальность такова, что мы — аутсайдеры. Все говорят, что невозможно драться или раздражать больших соперников. Но если у тебя хорошая скаутская группа и качественный тренер, рано или поздно наступит день, когда ты сможешь сыграть лучше, чем другие».
Одно из главных преимуществ быть частью CFG – это наиболее привлекательный статус для привлечения качественных новичков. Пере говорил, что связь с брендом «Сити» очень сильна, и это помогает успешнее находить таланты. «Жирона» при этом всё равно ограничена финансово, а все планы на покупку игроков согласовываются с CFG, чтобы учесть рекомендации от других побратимов группы. Из-за всех факторов трансферы клуба точечные и состоят в основном из бесплатных переходов или аренд, бóльшая часть которых приходится на «Манчестер Сити» и другие команды CFG.
При этом сотрудничество с английским клубом началось ещё до того, как «Жирона» стала частью империи: в период с 2015 по 2017 год в аренду из Англии в Испанию отправились 12 игроков (три из них – из молодёжки). Единственная покупка «Жироны» у «Сити» – это Янхель Эррера за € 5 млн. А вот в обратную сторону состоялись сразу два платных трансфера: «Манчестер Сити» купил Педро Порро за € 12 млн и Флорьяна Лежёна за € 300 тыс. (правда, потом отправил его обратно в аренду). Летом в «Сити» должен перебраться Савио, однако это пока неофициально (но почти – об этом сообщил Фабрицио Романо)
Из «Нью-Йорк Сити» брали в аренду Кастельяноса и Александера Кальенса, из «Труа» – Савио. При этом клуб хотел оставить себе Кастельяноса, но найти нужной суммы на его покупку не смог, поэтому футболист уехал в «Лацио». Никаких поблажек в этом плане у «Жироны» нет – даже с учётом того, что после «Манчестер Сити» это второй по важности клуб империи.
«Шэньчжэнь Пэн Сити»
Страна: Китай
Лига: Китайская Суперлига
Год покупки: 2019
Доля: 30%
Игроки «Шэньчжэнь Пэн Сити»
Фото: ФК «Шэньчжэнь Пэн Сити»
Расширение на азиатский рынок продолжилось заходом в Китай – в 2019 году CFG приобрёл 30% «Шэньчжэнь Пэн Сити», который тогда выступал в третьем дивизионе.
«Китай является чрезвычайно важным футбольным рынком, на котором мы сосредоточены в течение некоторого времени, — сказал генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано после приобретения доли. – Мы твёрдо верим в будущее футбола в Китае. Мы берём на себя долгосрочные и устойчивые обязательства по росту и развитию клуба, а также по воспитанию китайских футбольных талантов. Нашей непосредственной целью будет улучшение результатов, использование всего нашего опыта и ноу-хау, установление прочных отношений с болельщиками и обеспечение сильного присутствия в сообществе».
В 2020-м после реклассификации, которую провела Китайская футбольная ассоциация, команда оказалась в Первой Лиге. По итогам прошлого сезона клуб занял в ней первое место и вышел в Суперлигу.
У китайской команды самые слабые связи с остальными командами группы: за всё время из клубов империи был совершён только один переход – этой зимой из «Нью-Йорк Сити» в аренду перешёл Тьяго Андраде. Вложения в трансферы также не особо большие: самое затратное трансферное окно было летом 2023-го – € 642 тыс.
«Мумбаи Сити»
Страна: Индия
Лига: индийская Суперлига
Год покупки: 2019
Доля: 65%
Игроки «Мумбаи Сити»
Фото: Nikhil Patil/Getty Images
Выход на рынок Индии для CFG получился крайне успешным: в первом же сезоне клуб выиграл регулярку, а потом ещё победил и плей-офф, став первой командой, которой это удалось. При этом для группы работа в индийском футболе – это своего рода вызов, так как этот вид спорта и близко не может подобраться по популярности к крикету.
«Но я вижу много позитива в Индии, – говорил операционный директор CFG Роэль де Врис. – Число людей, которые смотрят Премьер-лигу, растёт. Массовый футбол развивается. И это нужно продолжать, чтобы, когда молодым людям исполнится 20, они полюбили футбол так же сильно, как крикет. Суперлиге необходимо работать над этим вместе с клубами».
Для CFG, впрочем, «Мумбаи Сити» в списке приоритетности находится где-то на уровне с китайским «Шэньчжэнь Пэн Сити», так как индийская Суперлига из всех членов империи обладает самым низким рейтингом. Трансферная стоимость команды это также подтверждает – состав оценивается в € 5,2 млн, что является самым низким показателем в портфеле CFG.
Игроки «Мумбаи Сити»
Фото: mumbaicityfc.com
При этом «Мумбаи Сити» не обделён поддержкой со стороны группы: все методики и стратегии, которых придерживаются члены империи, применяются и в Индии. Дес Бакингэм, который сейчас тренирует команду, рассказывал Sky Sports, что после переезда в Мумбаи из Мельбурна перед ним поставили задачу сделать из клуба команду уровня CFG – то есть перестроить игру согласно принятым концепциям. Это было непросто: пришлось полностью менять мышление игроков.
«Индийские футболисты привыкли, что им говорят, что и как делать, – говорил он. – В первый год мы потратили много времени, чтобы им было комфортно в беседах, которые способствуют их собственному развитию. Мне помог опыт работы учителем – заложить основу, как вовлекать людей в обучение. Со временем обучение игроков принесло свои плоды. Мы знаем, что не сможем играть, как «Манчестер Сити», потому что находимся на другом уровне. Но принципы схожи».
Эти принципы для всех – стиль Гвардиолы: прессинг, короткие передачи, организация игры у своих ворот. CFG хочет, чтобы все команды группы играли в идентичный футбол. Даже в Индии.
«Ломмел»
Страна: Бельгия
Лига: Челленджер Про Лига (второй дивизион)
Год покупки: 2020
Доля: 99%
Игроки «Ломмела»
Фото: lommelsk.be
До прихода CFG клуб приобрёл израильтянин Уди Шокатович, связанный с агентом Пини Захави. Из-за этого возник конфликт интересов, потому что одновременно вести агентскую деятельность и управлять клубом запрещено – поэтому контроль над проектом перешёл к некоммерческой организации. CFG быстро подсуетилась: покрыла долги «Ломмела» и забрала его в свой портфель. Бельгийский клуб и до прихода шейхов построил сильную академию, но под новым руководством упор на развитие молодёжи стал ещё сильнее.
По некоторым оценкам, CFG в первый же год потратила около € 12 млн на таланты и обустройство академии «Ломмела», что делает его одним из немногих бельгийских клубов, у которых преобладают чистые расходы, а не чистая прибыль. Например, «Гент» потратил за тот же период € 300 тыс. Этим летом «Манчестер Сити» и «Ломмел» проведут совместные сборы для молодых игроков, чтобы представители бельгийского клуба набрались опыта.
Игроки из академии активно попадают в основную команду: из U19 перешли пять человек, из U21 – девять. Самое активное взаимодействие из клубов группы происходит с «Манчестер Сити»: за всё время из Англии в Бельгию перебрались в аренду 10 человек.
|Клуб
|Количество покупок/аренд
|Общая стоимость сделок
|Количество продаж/аренд
|Общая сумма сделок
|«Монтевидео Сити Торке»
|2
|-
|-
|-
|«Манчестер Сити» U21
|6
|-
|-
|-
|«Манчестер Сити»
|4
|-
|-
|-
В этом сезоне клуб заработал на трансферах € 16,9 млн – сумма по большей части сформировалась за счёт продажи Вини Соузы в «Шеффилд Юнайтед» за € 12,5 млн.
«Труа»
Страна: Франция
Лига: Лига 2
Год покупки: 2020
Доля: 100%
Футболисты «Труа»
Фото: estac.fr
Следом после Бельгии CFG пришла во Францию: в сентябре 2020-го «Труа» карабкался в Лигу 1 и казался очень перспективным вложением, полностью отвечающим заявленным целям группы по развитию молодёжи, так как страна известна своими талантами. Но в данном случае всё оказалось гораздо сложнее.
«Труа» поднялся в Лигу 1 и смог удержаться в элите, что произошло впервые за 16 лет. Но полноценно там обосноваться не получилось: осенью 2022-го руководство уволило Брюно Ирла, потому что команда не одержала ни одной победы в шести матчах кряду. Его сменил Патрик Киснорбо, который выступил ещё хуже – «Труа» в итоге вылетел в Лигу 2. Ирл после этого дал интервью L’Equipe и разнёс стратегию CFG
«Руководство требовало скорейшего перехода к тому, что диктовал СFG. Была разница во взглядах. Я был убежден, что это несовместимо с нынешней командой в Лиге 1. Сейчас мы не можем сказать, что следуем тактике «Манчестер Сити» или что максимально используем потенциал игроков. Это доказывает мою правоту. Вылет в Лигу 2 — сокрушительный провал».
Падение дивизионом ниже стало большим ударом и для болельщиков, которые обвиняли руководство в неверных стратегии и трансферной политике, ориентированной на поиск талантов, которых в итоге отдают в аренду другим клубам группы. Особенно их выбесила ситуация с Савио, который ушёл в аренду в «Жирону» и показывает там отличную игру – нынешним летом футболист, как мы писали выше, должен оказаться в «Манчестер Сити».
Среди поклонников есть мнение, что CFG использует «Труа» как плацдарм для молодых игроков. Бывший игрок клуба Жером Ротен очень недоволен происходящим: «Я считаю это проблемой. Я просто хочу сказать им: «Убирайтесь, вы не нужны французскому футболу». Мне не страшно это говорить, они нам не нужны. Это меня злит. С Савио всё начинает сходиться. Они используют этот клуб как плацдарм для определённых игроков. Савио – качественный игрок, который мог бы принести пользу «Труа». Мы должны осудить это. И если протестов недостаточно, то мы больше не пойдём на стадион, оставим их в дерьме, дадим понять, что им нужно уйти».
Сейчас «Труа» занимает 16-е место из 20 в Лиге 2, и это явно не тот результат, на который рассчитывали фанаты после прихода CFG.
Фанаты «Труа»
Фото: estac.fr
При этом клуб последние два сезона зарабатывает на трансферах: € 10 млн — в прошлом, € 20 млн — в нынешнем. Жулиан Бьянкон, которого купили за € 2,5 млн, продали «Ноттингем Форест» за € 10 млн. Вильсона Одобера, перешедшего из молодёжки «ПСЖ» бесплатно, отдали «Бёрнли» за € 12 млн. Аренд из «Сити» немало – восемь. А вот из остальных клубов группы по минимуму, хотя из «Ломмела» пришли сразу четыре футболиста.
|Клуб
|Количество покупок/аренд
|Общая стоимость сделок
|Количество продаж/аренд
|Общая сумма сделок
|«Манчестер Сити»
|8
|-
|-
|-
|«Ломмел»
|4
|-
|1
|-
|«Палермо»
|1
|€ 1,75 млн
|-
|-
«Палермо»
Страна: Италия
Лига: Серия В
Год покупки: 2022
Доля: 94,94%
Игроки «Палермо»
Фото: palermofc.com
У «Палермо» непростая судьба: в первом десятилетии этого века клуб успешно выступал в Серии А, но потом из-за тренерской чехарды и спорных трансферов свалился в Серию В. На этом беды не закончились: в 2019-м команду лишили профессионального статуса из-за финансовой неразберихи со страховкой. Клуб восстановился и начал новый путь из Серии D. В первом же сезоне «Палермо» вышел в Серию С с первого места, а ещё через год – в Серию В. Тогда в клуб и пришла CFG: сначала группа приобрела 80% акций, а позднее увеличила свою долю до 94,94%.
«Это особенный клуб, и наша роль в том, чтобы повысить ценность всего, что делает его таким, – говорил Сориано после поглощения. – Италия — одна из самых захватывающих и страстных футбольных стран в мире с богатой историей успехов сборных и клубов, эмоциональными болельщиками и послужным списком фантастических футболистов. Мы рады, что City Football Group расширила своё присутствие в Италии».
Пока что взаимодействие с другими клубами группы минимальное – по одному трансферу из «Монтевидео Сити Торке» и «Труа». Вложения в команду тоже не назовёшь масштабными: в прошлом сезоне оба трансферных окна вышли суммарно в € 8,07 млн, в нынешнем сезоне чуть лучше – € 16 млн.
Команда имеет все шансы ворваться в Серию А – сейчас «Палермо» идёт четвёртым. Как только клуб окажется в элитном дивизионе, подход к тратам однозначно изменится – не просто так же CFG пришла в Италию.
«Баия»
Страна: Бразилия
Лига: Серия А
Год покупки: 2023
Доля: 90%
Игроки «Баии»
Фото: esporteclubebahia.com.br
Расширение влияния CFG в Южной Америке пришлось на одну из самых богатых на таланты стран континента – Бразилию. Группа заплатила около $ 197 млн за 90% акций, а также взяла на себя обязанность погасить долги и вложиться в инфраструктуру.
Переговоры о поглощении длились долго – с 2021-го: стороны вели переговоры о маркетинге, бюджетах, стратегии, а также о юридических моментах, потому что бразильская сторона хотела себя максимально обезопасить. У «Баии» богатая история, но в последние годы клуб переживал стремительное падение из-за бесхозяйственного управления и долгов.
При этом команда старалась развиваться при помощи болельщиков и различных маркетинговых активностей вроде выхода на поле с нанесением имён 20 чернокожих бразильских лидеров и создания приложения, в котором женщины могут заявить о домогательствах на стадионе. «Баия» очень плотно вплетена в социокультурную жизнь города, и для CFG одна из целей – не только сохранить это, но и углубить уже имеющиеся связи.
Футболки игроков «Баии» в знак протеста против разлива нефти
Фото: esporteclubebahia.com.br
В остальном задачи те же – искать и развивать молодёжь в стране, которая распыляет своих футболистов по всему миру. Для CFG заход на бразильский рынок может стать квантовым скачком в развитии их стратегии, однако в данном случае очень важно выдержать баланс между развитием клуба с большой историей без превращения его в команду-донор для достижением собственных целей.
CFG и дальше планирует расширять свою империю – в этом нет никаких сомнений. А вот действительно ли эта стратегия будет приносить желаемые результаты — вопрос уже другой.