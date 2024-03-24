Финансовое положение «МЮ» — напряжённое. На что пойдут деньги нового владельца?

В конце декабря «Манчестер Юнайтед» обрёл нового владельца – им стал британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф, который приобрёл 25% акций клуба за $ 1,6 млрд и пообещал вложить в его развитие ещё $ 300 млн (таким образом, его доля в итоге увеличится до 29%). Семья Глэйзеров, несмотря на ожидания болельщиков о тотальной смене власти в «МЮ», осталась.

Рэтклифф объяснял в интервью CNBS, что решил вложиться в спорт, потому что дожил до того возраста, когда у него есть деньги и он хочет получать удовольствие от заработанного. Британец подчеркнул, что не думает о рентабельности инвестиций, потому что за вложениями в «Юнайтед» стоят его личные интересы. «Очевидно, благодаря спорту люди узнают про Ineos, — сказал Рэтклифф. – Мои вложения в «Манчестер Юнайтед» не имеют ничего общего с рентабельностью инвестиций, я просто хотел бы, чтобы клуб вернулся туда, где он должен быть. У нас в «Манчестер Юнайтед» есть только одна задача – добиться того, чтобы игра на поле была такой, какой она должна быть».

Бизнесмен сразу заявил, что сосредоточится на футбольной деятельности клуба, поэтому с момента прихода на «Олд Траффорд» он взял под контроль все спортивные вопросы. У него полный карт-бланш в решениях по будущему тренера, спортивного директора и других руководителей, которые отвечают за футбольные аспекты. Таковы были условия сделки по приобретению миноритарной доли.

Джим Рэтклифф Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Инвестиции Рэтклиффа. Главная цель — стадион, никаких дорогих трансферов

$ 300 млн поступят в виде двух денежных выплат: $ 200 млн сразу после завершения сделки, ещё $ 100 млн – до конца нынешнего года. Рэтклифф много говорит про новый стадион, но этой суммы явно недостаточно: ещё в 2022 году планы по строительству потенциальной арены оценивали в сумму свыше £ 1 млрд. Реконструкция обойдётся дешевле, но в таком случае клуб немало потеряет на доходах от матчей, которые составляют около 21% от общего заработка «МЮ».

Рэтклифф же мечтает о стадионе, который не только станет важнейшим наследием для клуба и общественным центром, но ещё и составит конкуренцию «Уэмбли». Бизнесмен говорил про арену вместимостью в 90 000 зрителей, но пока всё это так и остаётся на уровне разговоров. Если Рэтклифф действительно планирует столь масштабную стройку, то суммы его первоначальных инвестиций хватит лишь на проектирование и подготовку к строительству.

Стадион «Олд Траффорд» Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Впрочем, никто и не говорил, что эти деньги обязательно будут потрачены на новый дом для команды. $ 300 млн могут использовать вообще на что угодно – будь то зарплаты или трансферы. Хотя Рэтклифф считает, что тратить большие деньги на покупку футболистов – это не путь к развитию и процветанию. Поэтому «Манчестер Юнайтед» не будет даже пытаться заполучить таких суперзвёзд, как Джуд Беллингем или Килиан Мбаппе.

Джим Рэтклифф владелец «МЮ» «Решение не в том, чтобы тратить много денег на пару отличных игроков.

Они уже делали это: если вы посмотрите на последние 10 лет, то на игроков ушло немало. Первое, что нам нужно сделать, — это найти нужных людей, которые будут управлять и организовывать клубную деятельность. Важно убедиться, что мы правильно подбираем игроков, потому что сегодня это жизненно важная часть футбола. Я лучше подпишу следующего Мбаппе, чем потрачу целое состояние на успешную звезду. Покупать Мбаппе не так уж и умно. Любой может это понять. Гораздо сложнее найти следующего Мбаппе, или следующего Беллингема, или следующего Роя Кина».

План Рэтклиффа – использовать эти деньги именно на стадион. Даже если этого хватит лишь на первоначальные этапы планирования и проектирования. Для нового владельца крайне важно подарить болельщикам «Юнайтед» новый дом, потому что «Олд Траффорд» с его протекающей крышей уже не соответствует стандартам и уровню клуба. Также стадион позволит увеличить потоки доходов, и Рэтклифф об этом открыто заявляет: «Одной из новых проблем в футболе является финансовый фэйр-плей, согласно которому вы должны жить по средствам, поэтому чем больше у вас средств, тем лучше вы можете жить».

Что у «МЮ» с деньгами? Положение напряжённое, акции упали на 25%

Акции клуба с момента прихода Рэтклиффа упали на 25%, так как долгое время сохранялась неопределённость по тендерному предложению (то есть за какую сумму он выкупит акции). В итоге он заплатил по $ 33 за акцию, что на 20% выше, чем кто-либо когда-либо платил за акции клуба. После закрытия его тендерного предложения акции продолжили падение и сейчас стоят $ 13,81 за штуку. 26 декабря, когда было объявлено о поглощении, цена за акцию была $ 20,5.

Финансовое положение клуба в преддверии летнего трансферного окна описывается как «напряжённое». При этом «Юнайтед» стремится увеличить бюджет для подписания новых игроков без нарушения правил ФФП. Главный операционный директор «МЮ» Коллетт Рош подчеркнула важность соблюдения правил, сославшись на недавние вычеты очков за нарушения со стороны «Эвертона» и «Ноттингем Форест». Прошлым летом клуб уже был оштрафован УЕФА на $ 326 тыс. за «незначительные нарушения».

Акции клуба с момента прихода Рэтклиффа упали на 25% Фото: Gareth Copley/Getty Images

Согласно последнему отчёту, управление «МЮ» было неэффективным на всех уровнях: несмотря на рекордные доходы в £ 648,4 млн в сезоне-2022/2023, клуб не участвовал в Лиге чемпионов, из-за чего доходы от телетрансляций снизились, а расходы выросли из-за инфляции и трансферов. Затраты на зарплаты пусть и снизились, но всё равно остаются высокими – £ 331,4 млн в год. Но главная проблема клуба – это долги: общая сумма обязательств составила £ 507,3 млн, при этом выплата процентов по кредиту выросла с £ 20,6 млн до £ 31,9 млн.

У клуба есть «возобновляемая кредитная линия» (овердрафт), на который они могут потратить £ 40 млн. Этого будет достаточно, чтобы покрыть убытки до £ 105 млн и пройти проверку Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию (PSR). В этом случае инвестиции Рэтклиффа не понадобятся, и обещанные $ 300 млн можно будет отложить на строительство стадиона. Но сейчас клубу всё равно нужно внимательнее относиться к своим счетам, которые последние годы находились в тотальном хаосе.