«Никто на нас косо не смотрел». Как россиянки отсудили статусный матч за рубежом

В конце марта в нашем футболе случилось ещё одно международное назначение. Российская судья Карина Афанасьева и её ассистентки Екатерина Чернова и Ирина Чеченина отработали финал Кубка Саудовской Аравии по футболу между женскими составами «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаба».

В интервью «Чемпионату» Карина рассказала, как всё прошло (а там было жарко – 3:2 с удалениями), сравнила менталитет футболисток в России и Саудовской Аравии, рассказала о программе обмена для судей и поздравлении от губернатора Курской области.

Из интервью вы узнаете:

В чем различия между женским футболом в России и в Саудовской Аравии

— Финал Кубка Саудовской Аравии – звучит круто. Это твой первый международный опыт?

— Да, именно в качестве арбитра ФИФА первый, я получила категорию в этом году. Ранее работала на турнирах развития УЕФА, где играли юношеские сборные России, Беларуси, Кыргызстана, также обслуживала товарищеский матч национальных женских команд России и Ирана. Но на таком уровне это первое международное назначение.

— Как это произошло?

— В прошлом году РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями. Соответственно, в саудовскую Про-Лигу отправляются судить наши мужчины, особенно на матчи больших клубов – они хотят независимое судейство. Здесь вышло так же – мы отправились на финал Кубка Саудовской Аравии между женскими командами. Саудовские женщины-арбитры тоже привлекаются к судейству в высшем дивизионе, но пока мало. В будущем будет так же, как у нас, – в женском чемпионате все судьи будут женщины.

— Какие отличия заметила по сравнению с российской Суперлигой?

— Другой менталитет игроков. Они более эмоциональные, часто апеллируют к судье, спорят, задают вопросы. Ты не будешь давать карточку каждый раз, когда к тебе подходят, потому что тогда до конца матча не доиграет и половина состава. Они просто эмоциональные, это надо понимать, разговаривать с ними. И в плане единоборств – не жалеют друг друга, летят с прямыми ногами. Девчонки в Суперлиге спокойнее, опытнее. У нас же постоянно проводится обучение как для судей, так и для игроков, подробно объясняются все правила и другие моменты.

Награждение «Аль-Ахли» Фото: twitter.com/ALAHLISC_LADIES

— Вне зависимости от национальности? В Саудовской Аравии много иностранных игроков.

— В основном это футболистки из Африки, Азии, есть иранки, марокканки. Кстати, в Саудовской Аравии играет футболистка «Краснодара» Севиндж Жафарзаде, она сейчас в аренде в «Истерн Флеймз». Жаль, что её клуб не вышел в финал, а то встретились бы. Тренерские штабы по большей части состоят из местных, и они тоже задают эмоциональный фон.

— Как в целом оценишь уровень футбола?

— Женский футбол в Саудовской Аравии появился только в 2019 году. Они играли и до этого, но неофициально. Пять лет – это мало, но всё уже неплохо. В целом можно сравнить с некоторыми командами Суперлиги. Саудовцы вкладывают большие деньги, поэтому футбол там развивается достаточно быстро. Они поставили себе цель провести чемпионат мира в 2034 году, кажется, уже подали заявку. Также хотят принять и женский чемпионат мира.

— Показалось, что на трибунах на финале Кубка были только мужчины. Это так?

— Нет, мне так не показалось. У местных болельщиков вообще сильный уровень вовлечённости. Зимой мы были на судейских сборах в Саудовской Аравии перед нашими сборами в Турции и попали на матч сборной в азиатской конференции. Зрителей было много, была поддержка. Понятно, что это сборная, но на финале тоже было большое количество людей, к сожалению, не знаю точное число. Были и мужчины, и женщины.

Можно ли женщинам в Саудовской Аравии играть в шортах и с открытыми руками

— Раньше в арабских странах могли сорвать трансляцию из-за женщины-арбитра в шортах. Сейчас что-то говорили про одежду?

— Мы были в нашей обычной форме. Иностранкам также разрешено играть в шортах, с открытыми руками. Местным футболисткам можно играть как с покрытой головой, так и с непокрытой, если это одобрил глава семьи (старший мужчина) – муж, отец, брат. Все по-разному, кто-то так, кто-то по-другому.

— А в целом по городу много ли женщин без покрытой головы?

— Нет, процент небольшой, но есть. Когда мы были в Джидде на сборах, гуляли по набережной, там были женщины в обычной одежде. Мы сами, конечно, не были в коротких шортах, но в джинсах и футболках. Никто на нас косо не смотрел. Они хотят развивать туризм, быть как Дубай.

— Успели посмотреть Эр-Рияд?

— Почти нет, времени было совсем мало. Мы приехали накануне матча, потренировались, поговорили про игру, поужинали и пошли спать. Утром позавтракали, начали готовиться, и после обеда был час-два, чтобы пройтись недалеко от отеля. Днём жара 30 градусов – сильно не нагуляешься. Посмотрели знаменитый небоскрёб «Открывашка», сфоткались. Забавно, что с одной стороны отеля – красивые многоэтажные здания, а с другой – маленькие дома, как в мультике «Алладин». Арабская ночь и всё в таком стиле. А после матча мы сразу поехали в аэропорт. Многие спрашивают, почему мы не остались погулять. Нас свой чемпионат ждёт, надо ехать. В любом случае этот выезд – хороший международный опыт с игроками другого менталитета.

Стадион «Кингдом Арена» на матче финала Кубка между женскими командами Фото: twitter.com/ALAHLISC_LADIES

— Было тяжело на игре, учитывая жару?

— Матч был вечером, после 22:00, когда температура воздуха опустилась градусов до 20. Но самое главное, что стадион был с закрытой крышей, внутри работали кондиционеры, и температура держалась на уровне градусов 17. После игры резервная арбитр сказала, что замерзла. А мы не заметили, так как бегали, было комфортно.

Что сказал бы Афанасьевой Карасёв и как оценил её работу Каманцев

— Перед игрой общалась с Сергеем Карасёвым?

— Нет, я консультировалась с Анастасией Пустовойтовой – у неё большой международный опыт, в том числе на матчах самого высокого уровня в женском футболе. Но думаю, что Сергей бы мне сказал: «Суди, как умеешь, ничего не выдумывай». Это самое верное решение.

— Что сказали Каманцев и Мажич после матча?

— Павел Юрьевич написал сообщение, поблагодарил за работу, сказал, что мы молодцы.

— Игра была огонь – 3:2, пенальти, удаление.

— До 55-й минуты счёт был 3:0 в пользу «Аль-Ахли». Мы уже подумали, что по сценарию матча ничего не поменяется. А потом – очевидный фол и пенальти в пользу «Аль-Шабаба». Нападающая бежала к линии ворот, защитница сбила её сзади, даже не пыталась играть в мяч. И после забитого мяча «Аль-Шабаб» начал нагнетать, давить и сделал счёт 3:2. В последние 10 минут началась борьба. На 92-й минуте футболистка проигрывающей команды сорвала перспективную атаку, получила вторую жёлтую карточку – удаление. В общем, у них не получилось довести до ничьей, чтобы уйти на овертаймы. После удаления «Аль-Ахли» начал тянуть время: у одной ноги, у другой. Одна из карточек была за затяжку времени. Мы добавили к основному времени шесть минут. Тренер «Аль-Шабаба» потом подошёл с упрёком, что мы мало добавили и надо было давать ещё минут 10. Но мы спокойно поговорили, и он нас понял. По пенальти и удалению ни у кого не возникло вопросов. Всё культурно, просто эмоционально.

«Аль-Ахли» — «Аль-Шабаб» Фото: twitter.com/ALAHLISC_LADIES

— Ты говорила про болельщиков, на этом матче их было много? Громко?

— У бровки, где у меня второй помощник, была фанатская трибуна «Аль-Ахли». Когда я подбегала туда, я первого помощника переставала слышать в рацию — настолько было громко. Они пели песни, били в барабаны. У них в целом фишка именно в песнях, фанаты поют всю игру. Помощница в какой-то момент говорит: «Я скоро сама начну ногой в такт подбивать, танцевать, песня у меня в голове уже 90 минут».

— Что можешь отметить в организации?

— Перед матчем очень понравилось оформление: ковры, флаги с эмблемами команд, люди, которые держат флаг федерации, в общем, всё как на матчах мужской Лиги чемпионов. После игры, пока готовили место для церемонии награждения, показали красивое световое шоу, чтобы люди не скучали. Видно, что матч статусный. Тем более это первый для них розыгрыш Кубка страны между женскими командами и первый финал. В первой лиге Саудовской Аравии уже 22 команды. У них регулярный чемпионат, потом плей-офф за выход в высшую лигу, где играют восемь клубов. Со следующего года добавятся три победителя первой лиги, то есть будет уже 11 команд.

— Видела что-нибудь, связанное с Роналду?

— Нет, хотя тоже уже многие спрашивали, видели ли мы Роналду. Мы были на новом стадионе – «Кингдом-Арена». На ней, кстати, недавно играл Месси. Но на стадионе почему-то висели баннеры с «Аль-Хилялем» и большая фотография Малкома. Не знаю, может, осталось с мужского Суперкубка.

— С этим назначением тебя поздравил даже губернатор Курской области Роман Старовойт.

— Да, я удивилась, было приятно.

Роман Старовойт губернатор Курской области «Наша девушка — курянка Карина Афанасьева — стала главным судьёй финального матча женского кубка Саудовской Аравии. Игра между клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб» прошла в Эр-Рияде. Карина футбольную карьеру начала в 2011 году. В 2016-м она стала арбитром, в этом году — арбитром ФИФА. Гордимся нашей землячкой!»

Какие вопросы чаще всего задают девушкам-судьям мужчины на футболе

— Ты родилась и живёшь в Курске. Как начинался твой путь в футбол?

— В футбол я попала по нынешним меркам поздно – в 14 лет. Я долго не знала, что у нас в Курске есть женская футбольная команда, занималась танцами, волейболом, играла в футбол во дворе с мальчиками. В 14 лет мы с подругой пошли тренироваться в женскую команду, и я играла вплоть до окончания института в Курске. Летом – в большой футбол, зимой – в мини. Магистратуру я заканчивала в Орле. Параллельно я тренировала детскую футбольную команду четыре-шесть лет и где-то с первого курса начала судить матчи в Курской области. Тогда ещё не было столько турниров, как сейчас, например ЮФЛ, и матчей было мало, в основном юношеский и мужской футбол. Понимала, что после университета играть уже не буду и полностью перейду в судейство. Со временем назначений становилось больше, и совмещать с футболом было невозможно. В 2021 году меня вызвали на сборы в Суперлиге в качестве помощника арбитра. А через год перешла из помощников в главные арбитры.

Арбитр Карина Афанасьева Фото: Александр Любарский / РФС

— В университете ты училась на таможенном деле. Приходилось как-то использовать знания оттуда?

— Когда я выбирала, куда поступать, хотела быть таможенником, работать в аэропорту. По ходу обучения я почувствовала, что мне это не очень интересно, и магистратуру уже выбрала спортивную – тренерскую. А в 2022 году поняла, что бог отвёл. Началась СВО, а Курск – приграничный город. Граница закрыта, но там всё равно сейчас опасно. По городу часто прилетают осколки сбитых беспилотников, звучат сирены.

— В начале карьеры ты работала в основном с мужскими командами. Приходилось слышать что-то с трибун?

— Какого-то осуждения никогда не было. Но к нам всегда было много внимания. Мы вдвоём с другой девушкой-арбитром приезжали в область, в какой-нибудь посёлок. И там сразу слышали: «Девчонки, вашей маме зять не нужен?» Всё время женихов советовали, сватали, это классика. Как-то работала на бровке, поднимаю флаг, а со спины слышу: «Девушка, выходите за меня замуж». Однажды спросили: «Вы специально из Бразилии приехали судить наш матч?» Отвечала: «Конечно, к вам направили лучших иностранных судей, у вас самая важная игра». Это всё в шутку, не обидно. А потом все быстро друг к другу привыкали, область небольшая, все всех знают. Все очень адекватные.

— Ты получила категорию ФИФА в этом году. Было сложно, учитывая наше отстранение?

— Нет, я попала в список рекомендованных на получение категории ФИФА и прошла тестирование по английскому языку. Там разговорный экзамен, созваниваешься с экзаменатором, он спрашивает, когда начала судить и другие футбольные вопросы. Понятно, что не проверяет твои знания лексики на тему экономики. Если у тебя более-менее адекватный уровень английского, то ты легко сдашь.

Карина Афанасьева на финале Кубка России по футболу Фото: Михаил Шапаев / РФС

— И почти сразу громкое назначение.

— Да, это классно, очень мотивирует.

Сколько платят в женском футболе

— В женском футболе мало денег. Какая у тебя была мотивация в начале карьеры?

— У меня были крутые примеры – Анастасия Пустовойтова, Екатерина Курочкина. Арбитры, которые судили чемпионат мира, финал Лиги чемпионов, финал Олимпиады. Когда они вернулись с ОИ к нам на судейские сборы, это было вау. Когда есть такой пример, ты, конечно, замотивирован. Кроме того, с финансовой точки зрения ситуация также меняется в лучшую сторону. Ещё несколько лет назад у арбитров-женщин не было зарплат, а только гонорары за назначения. Теперь у нас есть ежемесячные гарантированные выплаты, а сами гонорары выросли. Также учреждён фонд компенсации затрат на лечение и роды для женщин-арбитров. Ну и мы очень любим футбол. Все, кто так или иначе был в футболе, потом не хочет из него уходить. Кто-то работает тренером, кто-то судьёй, кто-то – администратором команды. Все хотят оставаться рядом с футболом, чувствовать все эти эмоции. Если ты 10 лет играл в футбол, не знаю, что должно произойти, чтобы ты захотел вычеркнуть его из своей жизни.

— Что думаешь про нынешний уровень Суперлиги?

— Мы сильно выросли, сейчас чемпионат становится всё более конкурентным. Борьба в топ-5 в этом сезоне будет интересная, предположить, кто выиграет, почти нереально. Если у каждой команды РПЛ будет женский состав и команды в академии, то через 5-10 лет мы будем на топовом уровне.

— После матчей инспекторы дают оценку арбитрам небольшими досье. Видела, что там бывают забавные описания. У тебя такие были?

— Мне как-то написали, что у меня хорошее чувство юмора. Мне это очень понравилось. Инспекторы видят, как мы общаемся между собой, какое взаимодействие в бригаде. Коммуникация на поле очень важна, где-то надо разрядить обстановку, где-то – помочь кому-то расслабиться.

— В последнее время в контексте судейства широко обсуждался запрет на татуировки и пирсинг. Это не было шуткой на 1 апреля?

— Нет, всем пришло письмо, официальное распоряжение. У меня нет татуировок, поэтому меня это не сильно касается. А так, приказ есть – мы выполняем. Уверена, что Юлия Веселова точно справится. Такие запреты никак не скажутся на качестве судейства. Так что всё будет хорошо.