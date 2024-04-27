«Милан» с необычной обороной отскочил в Турине. Запасной вратарь остановил «Ювентус»

«Ювентус» и «Милан» выдали нулевую ничью. Команда Стефано Пиоли сохранила преимущество в пять очков, а вот туринцы дают шанс приблизиться своим конкурентам в борьбе за место в Лиге чемпионов.

«Милану» дерби с «Интером» в прошлом туре стоило потери почти всех защитников – дисквалификацию заработали Тео Эрнандес, Калабрия и Томори. Поэтому в игре с «Ювентусом» Пиоли слепил оборону команды из того, что осталось. Квартет защитников составили справа налево Муса, Габбиа, Тшау и Флоренци. Причём при владении «россонери» мячом Муса зачастую смещался с правого фланга в центр поля. Ко всем бедам перед стартовым свистком добавилась мышечная травма основного вратаря Меньяна, который был включён в основу.

«Милан» больше владел мячом, но только по передачам в средней трети поля намного превосходил «Ювентус». Туринцы стремились атаковать на скорости и максимально нагружать несыгранную в таком сочетании оборону команды Пиоли. Впрочем, были интересные ходы и в позиционном наступлении, в частности подключения вперёд вплоть до заходов в штрафную центрбека Гатти. Часто встречался с мячом в штрафной «Милана» нападающий Влахович – шесть касаний только до перерыва. Серб и нанёс первый удар в створ ворот Спортьелло. И именно он имел самый опасный момент в первой половине, исполняя штрафной в компенсированное время, однако сменщик Меньяна потащил.

«Милан» полтайма ничего не создавал у ворот «Ювентуса». Не лучшие решения принимал Рафаэл Леау, который только в первой половине допустил 12 потерь владения при нуле успешных обводок. Лишь на 25-й минуте команда Пиоли впервые пробила по воротам хозяев, и это сделал как раз португалец из-за штрафной. Но и тут Леау мог сыграть умнее, ведь «россонери» здорово разбили прессинг туринцев, и у них получился очень перспективный контрвыпад. А ударов в створ у «Милана» за целый тайм не было.

После перерыва «Ювентус» выдал очень мощные первые минуты. Хозяева должны были забивать быстрый гол во втором тайме, вскрыв правый полуфланг обороны «Милана». Но что творил запасной голкипер «россонери»! Спортьелло не только парировал удар Костича, а ещё и справился с добиванием Данило. Феноменальный вратарский дубль из сейвов.

Игра получалась не самой зрелищной, но с точки зрения качества «Ювентус» всё же превосходил «Милан». Команде Пиоли недоставало хороших взаимодействий впереди, словно это атакующая четвёрка, а не оборонительная впервые вышла в таком сочетании. А вот Аллегри почему-то поменял Влаховича уже после часа игры. Видимо, посчитал, что сербу не хватает свежести из-за двух матчей на неделе. Душан завершил встречу с восемью касаниями в штрафной «Милана», тем не менее не забил.

Заменивший серба Милик, вдохновлённый голом «Лацио» в полуфинале Кубка Италии, добавил огня атакам «Ювентуса». Активно открывался, играл на опережение после кроссов с разных флангов. Опасно бил головой – великолепный Спортьелло опять спас.

Идеально складывавшийся для голкипера «Милана» вечер испортила только его единственная заметная ошибка в самой концовке. Марко оплошал при ловле верхового мяча – выпустил его из рук. Рабьо добивал, казалось, в пустые ворота, однако попал в стоявшего почти на линии ворот Тшау. Футболисты «Ювентуса» показывали, что центрбек сыграл рукой, но никакого фола не было. Тшау лишил туринцев заслуженной победы. И, кстати, стал лучшим в матче по сумме оборонительных действий: у Малика семь отборов, шесть выносов мяча и один заблокированный удар. «Милан» по ударам в створ уступил 0:7.