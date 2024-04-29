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Крылья Советов — Краснодар: прямая онлайн-трансляция 26-го тура РПЛ, где смотреть матчи онлайн, 29 апреля 2024 года

День борьбы за выживание в РПЛ! А «Краснодар» обгонит «Зенит»? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
Комментарии
«Урал», «Сочи», «Факел», «Оренбург» — все в деле!

Друзья, всем привет! График на финише сезона РПЛ крайне плотный, и сегодня, 29 апреля, нас ждёт закрытие 26-го тура. Сразу четыре матча!

Игровой день стартует в 13:00 мск. «Крылья Советов» примут «Краснодар» в Самаре. Хозяева — одна из сенсаций сезона. Команда Осинькина присоединилась к группе лидеров, а теперь может непосредственно повлиять и на чемпионскую гонку. Или «Краснодар» возьмёт три очка и повысит шансы на первый титул в своей истории?

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 15:15 мск начнут играть «Рубин» и «Урал». Команда Рахимова на днях сенсационно прихлопнула на выезде «Зенит» и уверенно чувствует себя в таблице. А «Урал» вовсю борется за выживание — набирать очки необходимо при любых обстоятельствах.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:30 мск стартует матч «Сочи» и «Факела». Сочинцы, несмотря на преображение после рестарта, тонут на дне таблицы. «Факел» тоже близок как минимум к стыкам и нуждается в победах.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет тур матч «Ростова» и «Оренбурга», который начнётся в 19:45 мск. Команда Карпина мощно стартовала весной, но в последнее время потеряла стабильность. У «Оренбурга» же ситуация плачевная: грозят стыки, а то и прямой вылет.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всеми четырьмя матчами «Чемпионат» предлагает следить в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

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