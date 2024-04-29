День борьбы за выживание в РПЛ! А «Краснодар» обгонит «Зенит»? LIVE

Друзья, всем привет! График на финише сезона РПЛ крайне плотный, и сегодня, 29 апреля, нас ждёт закрытие 26-го тура. Сразу четыре матча!
Игровой день стартует в 13:00 мск. «Крылья Советов» примут «Краснодар» в Самаре. Хозяева — одна из сенсаций сезона. Команда Осинькина присоединилась к группе лидеров, а теперь может непосредственно повлиять и на чемпионскую гонку. Или «Краснодар» возьмёт три очка и повысит шансы на первый титул в своей истории?
Следом, в 15:15 мск начнут играть «Рубин» и «Урал». Команда Рахимова на днях сенсационно прихлопнула на выезде «Зенит» и уверенно чувствует себя в таблице. А «Урал» вовсю борется за выживание — набирать очки необходимо при любых обстоятельствах.
В 17:30 мск стартует матч «Сочи» и «Факела». Сочинцы, несмотря на преображение после рестарта, тонут на дне таблицы. «Факел» тоже близок как минимум к стыкам и нуждается в победах.
А закроет тур матч «Ростова» и «Оренбурга», который начнётся в 19:45 мск. Команда Карпина мощно стартовала весной, но в последнее время потеряла стабильность. У «Оренбурга» же ситуация плачевная: грозят стыки, а то и прямой вылет.
За всеми четырьмя матчами «Чемпионат» предлагает следить в нашем онлайне. Присоединяйтесь!
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