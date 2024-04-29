Пять героев лучшего сезона в истории «Краснодара»

Для «Краснодара» почти при любых условия этот сезон будет лучшим в истории. Вряд ли кто-то верит, что команда вдруг полетит вниз, проиграет пять оставшихся матчей и покинет тройку. Наиболее вероятный сценарий – борьба за золото с «Зенитом» до самого конца. Тем более все предпосылки для этого есть. 49 очков после 25 туров – рекордный показатель за всю историю клуба. Столько не набирали никогда. Конечно, до того же «Зенита» образца прошлого сезона далековато, но очень даже достойно.

Мы не знаем, выиграет ли «Краснодар» титул. Если да, то вы наверняка прочитаете ещё много текстов об этой южной сказке, гении Галицкого, Мусаева и всех остальных. Но пока мы лишь готовимся к главной зарубе весны. Однако уже можем зафиксировать: по состоянию на 25-й тур у «Краснодара» есть минимум пять человек, которые обеспечили нынешний статус. А в случае чемпионства будут точно коронованы прямо в Парке Галицкого.

Матвей Сафонов (вратарь)

Матвей Сафонов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Помните, ещё в прошлом сезоне Ивич сомневался: Агкацев или Сафонов? Матвей в какой-то период потерял уверенность, а перед тренером был номер два, который тоже свой и очень неплох. Но в новом сезоне всё стало так, как и должно быть. Сафонов провёл все матчи, «Краснодар» на втором месте по числу пропущенных мячей после «Зенита», да и сам голкипер очень стабилен.

В среднем клубный воспитанник достаёт из ворот 0,9 мяча за игру, при этом совершает 3,2 спасения. У него девять «сухих» матчей, всего одна грубая ошибка и неплохой первый пас – процент потерь после его передач минимальный. Логично, что в нынешней форме он, вероятно, лучший вратарь лиги.

Помимо чисто спортивных вещей, он сделал очень важную вещь для клуба: а именно подписал новый долгосрочный контракт. Так что теперь он может провести чуть ли не всю карьеру в «Краснодаре». И стать первой настоящей легендой молодого проекта Сергея Галицкого.

Хуниор Алонсо (защитник)

Хуниор Алонсо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

У этого парня вообще удивительная история. Пришёл в январе 2022-го, в марте полетел обратно в Бразилию, а через год снова вернулся в «Краснодар». Ивич сразу увидел в Алонсо классного игрока и поставил в основу. Но на этом метания не закончились. Да, он доиграл до прошлого лета, но снова засобирался на родину. Удержали. Осенью уже даже представители Алонсо говорили: зимой парень точно уйдёт. И снова убедили остаться. Всё не зря. Хуниор действительно крут по меркам нашей лиги. И решению менеджмента «Краснодара» биться за футболиста можно только поаплодировать.

Статистические данные Алонсо не выдающиеся, но главный его козырь – отсутствие грубых ошибок. В остальном средние показатели – 0,7 перехвата за игру, 1,3 отбора, 3,8 выноса, 61% выигранных единоборств внизу, 68% – вверху. При этом очень высокий процент точности передач – 84. И три голевых паса.

Забавно, что 31-летний защитник в этом сезоне поиграл в разных схемах, с разными игроками в качестве партнёров по центру, но всегда был хорош. Вряд ли кто-то вспомнит его грубые ошибки. Понятно, что летом он, скорее всего, уйдёт. Или опять найдут средства убеждения?

Эдуард Сперцян (полузащитник)

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Это не лучший сезон Сперцяна в РПЛ. Просто статистически: 10+3 – по результативным действиям после 25 туров. Конечно, для него это мало. Для сравнения, в прошлом сезоне было 10+11 по итогам сезона. Да, впереди пять туров, тенденция к росту есть, но до прежних результатов уже не добраться. Не сказать, что это ужасно. И потенциальные клубы, желающие приобрести игрока, будут обращать внимание не только на цифры. Для них в первую очередь важна стабильность. А она так или иначе у Эдуарда есть.

В среднем на гол ему требуется 208 минут, полузащитник наносит 2,4 удара по воротам за игру (1 в створ) и делает 1,7 ключевой передачи. Точность 82% – на довольно высоком уровне. Длинных пасов – 60% – тоже неплохо. 0,8 перехвата и отбора за игру и 50% успешного дриблинга. В целом, конечно, есть куда расти.

Сперцян не раз говорил: прежде чем куда-то уезжать, надо что-то выиграть с «Краснодаром». Отличная мотивация включиться ещё больше на оставшиеся пять туров. Праймовая форма полузащитника точно не помешает. А потом можно и в Европу.

Джон Кордоба (нападающий)

Джон Кордоба Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Статистически этот сезон пока не лучший для колумбийца. Но почти наверняка он таким станет. Для этого будет достаточно одного гола в оставшихся пяти матчах – и он перебьёт достижение прошлого. Важно отметить и то, что Кордоба пропустил три матча из-за глупой дисквалификации. Без этого цифры вполне могли бы быть выше.

По состоянию на 25-й тур у нападающего: 14 голов (мяч в 141 минуту), в среднем три удара по воротам за игру, два созданных момента для партнёров. К точности передач и проценту выигранных единоборств больше вопросов, но важно и понимать – Кордобу почти всегда накрывают два футболиста. Но при этом такая эффективность. Со своей основной работой он справляется – забивает голы.

Неизвестно, что будет летом. Контракт колумбийца – до 2025 года. Но раз за разом его хотят видеть в Турции, Саудовской Аравии или где-то ещё. Однако уехать с титулом чемпиона будет точно красиво.

Владимир Ивич (бывший главный тренер «Краснодара»)

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Будет несправедливо не упомянуть здесь этого мужчину. Да, к титулу команду может привести другой, и тогда комплименты будет уже получать Мурад Мусаев. Но именно при Ивиче «Краснодар» финально сформировался как топ-клуб. И не просто топ, а клуб, способный лидировать бо́льшую часть сезона.

Да, весной наступил спад. Труднообъяснимый и прогнозируемый. Увольнение тренера тоже стало сюрпризом, хоть и вполне в духе Галицкого. Но преуменьшать его вклад в создание этой команды всё равно что преуменьшать крутость парка владельца клуба. В честь Ивича, кстати, вполне можно посадить маленькую аллею, если «Краснодар» станет чемпионом. Серб это заслужил.