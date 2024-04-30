«Это грабёж века». Как «Реал» забрал у «Баварии» легендарного Крооса

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«Знаю, как обстоят дела в «Реале». Здесь необходимо выигрывать титулы, и я подходящий человек. Я не из тех, кто много говорит, но собираюсь отдать всё ради «Реала». Чтобы болельщики были счастливы», — обещал Тони Кроос летом 2014-го после трансфера из «Баварии». И не обманул. За 10 лет в Мадриде немец стал трёхкратным чемпионом Испании, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА. А на подходе ещё по одному титулу Ла Лиги и ЛЧ.

459 матчей, 28 голов и 96 ассистов в сливочной футболке — просто вау! По сведениям главного в мире инсайдера Фабрицио Романо, Кроос проведёт в Мадриде ещё как минимум год. Так что не за горами и новые достижения немца в Испании.

С «Реалом» Тони ассоциируется уже куда больше, нежели с «Баварией». А как полузащитник вообще играл за мюнхенцев? Почему и при каких обстоятельствах он сменил команду? Давайте вспоминать. Тем более случай подходящий — сегодня два суперклуба сойдутся в полуфинале ЛЧ.

Кроос олицетворяет игру «Реала». В Мюнхене, при родной – немецкой публике, Тони наверняка сверкнёт ярче обычного – тем более недавно легенда круто вернулся в сборную Германии. А следить за игрой надо на «Кинопоиске» в разделе «Спорт» в эфире «Матч ТВ».

Кроос был гением и в «Баварии»

Тони до сих пор остаётся седьмым самым молодым дебютантом мюнхенцев — впервые вышел за основу в возрасте 17 лет, восьми месяцев и 22 дней. Осенью 2007-го на тот момент атакующий полузащитник стал рекордсменом, а позже его опередили Алаба, Хёйбьерг, Мусиала, Тель, Ибрагимович (не Златан, конечно) и Ваннер. Получилось феерично: Кроос выскочил на замену на 72-й минуте и оформил два ассиста на Клозе в игре Бундеслиги с «Энерги» (5:0).

Дальше — больше. Через месяц Оттмар Хитцфельд выпустил Крооса на групповом этапе Кубка УЕФА, когда «Бавария» к 81-й минуте «горела» на выезде у «Црвены Звезды». Итог — ещё одна голевая на Клозе, гол со штрафного и волевая победа (3:2).

Отбегав за полтора сезона 19 матчей в чемпионате и чаще всего начиная на лавке, полузащитник отправился за практикой в «Байер». И быстро заслужил безмерное доверие Юппа Хайнкеса, став одним из лидеров в Леверкузене. В сезоне-2009/2010 Тони оформил 9+8 и помог клубу завоевать первое за восемь лет серебро. Неплохо для 20-летнего юнца, правда?

Тони Кроос в «Байере» Фото: Martin Rose/Getty Images

Крооса вернули в «Баварию», которой тогда рулил Луи ван Гал. Тони при нём часто играл, но не был важным звеном. Считался кем-то вроде «вечного затыкателя дыр». Иногда ему приходилось выходить даже на левом фланге, но в основном голландский тренер наигрывал Крооса опорником. Путём проб и ошибок немец освоил и эту позицию, тем не менее демонстрировать там лучшие качества не получалось. А потом в Мюнхене приземлился его старый знакомый Хайнкесс.

«Однажды Юпп дал мне ключи от спортзала и сказал: «Теперь ты знаешь, что он существует. Талант — это ещё не всё, ты должен поработать». Пришлось пахать, иначе он не стал бы меня задействовать. Хайнкес — важная фигура в моей карьере», — вспоминал совместную работу Кроос.

Правда, даже при Юппе Тони ещё не был тем самым монстром центра поля, к какому мы привыкли в последние годы: исполнял атакующего полузащитника и располагался гораздо выше, чем в последние годы. Главная фишка Крооса — контроль мяча. Он был лишён её, хоть и стал вновь раздавать кучу ассистов: 18 за два сезона Бундеслиги.

Главное перевоплощение случилось при Пепе Гвардиоле. Именно каталонец построил игру вокруг Тони, передвинув его в центр. А заодно и Лама в опорную зону для подстраховки. Таким же Ламом в Мадриде для Крооса стал Каземиро. Пригодились и оборонительные навыки, отточенные при ван Гале.

«Гвардиола до последнего хотел, чтобы я остался в «Баварии». Если нужно сделать выбор идеального тренера для моего футбольного стиля, это именно Пеп. Мне понравилось работать под его руководством. Он сделал меня сильнее», — благодарил Кроос каталонца. Проработать вместе им было суждено всего год.

Руководство «Баварии» тотально недооценило Крооса

В 2014-м Кроос вместе со сборной завоевал Кубок мира. И во время турнира стало известно о его переходе в «Реал». У него оставался всего год по контракту, так что мадридцы отвалили за немца всего € 25 млн. Это было удивительно ещё тогда, а спустя десятилетие данная сумма выглядит куда смехотворнее. Причина — жадность боссов «Баварии».

Штефан Райнарц бывший защитник «Байера» «Тони — мой друг, и я знаю, что случилось на самом деле. Дело было не только в деньгах. «Бавария» предложила Кроосу новый контракт. Он знал, что его ровесник Марио Гётце получал куда больше. Руководство клуба не хотело платить Тони больше € 10 млн. Спустя какое-то время Карл-Хайнц Румменигге сказал ему: «Ты — не игрок мирового класса, поэтому мы не будем выполнять твои требования». Я очень хорошо знаю этого человека. Тут дело не в деньгах, а в отношении. Кроос осознаёт, что он хороший игрок, который соответствует мировому уровню. Он просто не мог больше терпеть.

Да, Хосеп Гвардиола пытался сохранить его в команде. Они общались не раз, но было уже слишком поздно. Тони отметил, что не потерпит такого отношения к себе».



Блестяще, просто блестяще. Не можешь уговорить одного из ведущих игроков продлить соглашение? Скажи, что он не тянет уровень. Похоже, Румменигге читал «Вредные советы» Григория Остера, но неправильно их понял.

«В течение 2013 года мы вели переговоры с «Баварией» и не смогли договориться. Крооса не устраивало предложение, и всё заморозилось. Считаю, Тони был лучшим игроком ЧМ-2014. У него было множество предложений от топ-клубов. Посмотрите на нынешние суммы трансферов. Кроос же стоил «Реалу» € 25 млн. Это был грабёж века.

Незадолго до пандемии Флорентино Перес пригласил меня на обед и рассказал, что считает покупку Крооса сделкой века. Если даже президент «Реала» так думает, то я уверен, что это правда», — иронично отмечал агент футболиста Фолькер Штрут.

Подобное, кстати, происходило в Мюнхене и с другими звёздами. Контрактная политика там очень строгая и складывается из нескольких факторов: статистики, игрового времени, возраста и потенциала футболиста, а также сравнения его зарплаты с остальными и верхней денежной планки. Так, например, «Бавария» бесплатно упустила Алабу и Левандовского, у которых общий агент Пини Захави. Перспективы Гётце оценивались мюнхенцами гораздо выше кроосовских. Итог известен.

Сейчас же под вопросом продление сразу нескольких топов, соглашение с которыми завершается в 2025-м: Дэвиса, Зане, Киммиха, Мюллера и Нойера. И в 2026-м: Горецки и Гнабри. И если лучшие годы Томаса с Ману позади, про других такого не скажешь.

У Крооса в Мюнхене набралось 205 игр, 24 гола и 49 ассистов. Плюс 11 трофеев, включая одну ЛЧ и три Бундеслиги. В Мадриде — 21 (на момент апреля 2024-го), в том числе три Ла Лиги и четыре ЛЧ. Продли с ним контракт мюнхенцы, соотношение наверняка было бы совсем иным. Причём в обе стороны.

Различные медиа постоянно отправляют Тони обратно. Он неизменно вежливо отрекается от возвращения: «Позвольте прояснить одну вещь — я не вернусь в «Баварию», несмотря на различные слухи в прессе. Этого не произойдёт. Интерес мюнхенцев — повод для гордости. Но я не перейду в «Баварию».

Тони Кроос в «Реале» с кубком ЛЧ Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Уйти в «Реал» в 2014 году было лучшим решением, которое я только мог принять. Это большой шаг в спортивной карьере и личной жизни. Мне было 24 года, у меня едва родился сын, я не говорил на испанском. Я попал в самый большой клуб мира и должен был показать себя почти немедленно.

Я очень близок с Пересом, у него доброе сердце. С первого моего дня в Мадриде Флорентино дал понять, что он счастлив из-за моего трансфера. Это необычно для клуба такого масштаба, как «Реал». Знаю, что Флорентино ни на секунду не подумал о моей продаже. Я приехал всего за € 25 млн, а он мог бы продать меня за большую сумму.

У меня прекрасные отношения с клубом, я очень полюбил его. Так что не собираюсь уходить», — признавался Кроос осенью 2022-го. С тех пор прошло полтора года, и подобные мысли у него наверняка только укрепились.

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