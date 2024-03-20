Кроос, Баллак, Бербатов, кто ещё? Вы могли забыть, но эти звёзды футбола играли за «Байер»

«Байер» проводит феноменальный сезон. Команда Хаби Алонсо до сих пор не потерпела ни одного поражения и по-прежнему претендует на победу во всех турнирах, в которых принимает участие. Давайте вспомним известных футболистов, которые когда-то играли в клубе из Леверкузена.

Михаэль Баллак (1999-2002, 2010-2012)

Михаэль Баллак Фото: Stuart Franklin/Getty Images

2002 год — очень неудачный в карьере Баллака. Полузащитник проиграл все трофеи с «Байером», а потом довольствовался серебром на чемпионате мира. Новый сезон Баллак уже начал в составе «Баварии», которая купила его за € 6 млн. В составе мюнхенского клуба Михаэль стал трёхкратным чемпионом Германии и суммарно завоевал семь трофеев. После этого звёздный немецкий футболист неплохо попылил с «Челси» — шесть трофеев плюс обидно проигранный финал Лиги чемпионов.

В 2010-м Баллак вернулся в «Байер» и играл там вплоть до завершения карьеры, то есть до 2012 года. В сезоне-2011/2012 Михаэль отбегал 25 матчей (три гола, три ассиста, шесть жёлтых карточек). Правда, во второй половине он редко выходил на поле, в том числе и по причине мышечной травмы.

Димитар Бербатов (2001-2006)

Димитар Бербатов Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Нападающий переехал в Германию в 2001 году, а за его трансфер «Байер» заплатил софийскому ЦСКА € 2,5 млн. Поначалу Бербатов был игроком подмены, а прорывным для него стал третий год в Леверкузене. В каждом из двух последних сезонов в составе «Байера» болгарин забивал не менее 20 мячей. С 21 голом он занял второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги вслед за Мирославом Клозе.

Яркая игра форварда привлекла внимание «Тоттенхэма», который заплатил за игрока € 15,7 млн. В 2008 году Бербатов стал вместе с клубом победителем Кубка английской лиги. Болгарин реализовал пенальти в финальном матче с «Челси» (2:1, д.в.) и перевёл встречу в дополнительное время, где победа досталась его команде. Потом в карьере Бербатова был «Манчестер Юнайтед», с которым он стал двукратным победителем АПЛ. А ещё были другие внутренние трофеи, два финала Лиги чемпионов и статус лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона-2010/2011 (вместе с Карлосом Тевесом).

Артуро Видаль (2007-2011)

Артуро Видаль Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Видаль оказался в «Байере» в 2007 году. Перед этим он ярко проявил себя в составе молодёжной сборной Чили. На чемпионате мира в Канаде команда завоевала бронзовые медали, а её игроками заинтересовались в Европе. Спортивный директор «Байера» Руди Фёллер лично прилетел в Чили, чтобы уговорить Видаля присоединиться к «Байеру». Южноамериканцу понравился такой шаг со стороны знаменитости, и он ответил согласием. «Байер» заплатил «Коло-Коло» за трансфер € 5,2 млн.

Видаль провёл прекрасные годы в Леверкузене, однако приобрёл статус мировой звёзды после перехода в «Ювентус» (2011 год). После этого чилиец ещё играл в «Баварии», «Барселоне», «Интере», «Фламенго». Видаль брал золото в Италии, Германии, Испании, а с бразильским клубом стал победителем Кубка Либертадорес. С января 2024 года он играет на родине за «Коло-Коло».

Тони Кроос (2009-2010)

Тони Кроос Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Немецкий полузащитник оказался в Леверкузене в начале 2009 года. «Байер» арендовал Тони до конца сезона, а потом продлил договор с «Баварией» ещё на один год. Кроос смотрелся в Леверкузене очень прилично — 10 голов и 13 ассистов в 48 матчах. Прогресс молодого футболиста не остался незамеченным, и парень поехал со сборной Германии в ЮАР на ЧМ-2010. «Байер» рассматривал вариант с покупкой игрока, но после турнира Кроос вернулся в мюнхенский клуб.

Немец играл за «Баварию» до 2014 года, после чего уехал в мадридский «Реал». Кроос стал пятикратным победителем Лиги чемпионов (четыре раза — в составе «Реала»), многократным чемпионом Испании и Германии, собрал множество других трофеев в этих странах. А летом 2014-го Тони получил золотую медаль за победу на чемпионате мира. В настоящий момент Кроос по-прежнему играет за «Реал».

Дани Карвахаль (2012-2013)

Дани Карвахаль Фото: Lennart Preiss/Getty Images

Порой кажется, что Карвахаль провёл всю карьеру в системе «Реала». Но в сезоне-2012/2013 испанец играл за «Байер». Немецкий клуб купил защитника у «Реала Кастилья» за € 5 млн, а через год продал в основную команду «Реала» за € 6,5 млн. В Леверкузене Карвахаль был твёрдым игроком стартового состава (36 матчей в сезоне-2012/2013). Он забил один мяч и отдал восемь результативных передач. «Реал» быстро подсуетился и вернул испанца.

В составе мадридского клуба Карвахаль завоевал 22 трофея, включая пять кубков Лиги чемпионов и три — в чемпионате Испании. Сейчас Дани 32 года, и он по-прежнему бегает в форме «Реала». Вероятно, по итогам нынешнего сезона снова станет чемпионом Испании. А ведь ещё «Реал» рубится в Лиге чемпионов, но там в четвертьфинале встретится с «Манчестер Сити».

Сон Хын Мин (2013-2015)

Сон Хын Мин Фото: Alex Grimm/Getty Images

Кореец перешёл в «Байер» в 2013 году — его трансфер из «Гамбурга» обошёлся в € 12,5 млн. В Леверкузене Сон провёл два года и отыграл 87 матчей (29 голов, 11 результативных передач). Он зарекомендовал себя футболистом со взрывным спринтом, игровым интеллектом и умением завершать атаки. В 2015-м «Байер» продал корейца в «Тоттенхэм», который выложил € 30 млн.

Сон до сих пор играет за «Тоттенхэм». Его несколько раз признавали футболистом сезона в клубе, он четыре раза был футболистом месяца в АПЛ, а по итогам сезона-2021/2022 стал лучшим бомбардиром лиги наряду с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля». Командных трофеев у Сона, конечно, нет (простите, болельщики «Тоттенхэма»). Зато теперь кореец выходит на поле с капитанской повязкой.

Хакан Чалханоглу (2014-2017)

Хакан Чалханоглу Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

До переезда в Леверкузен Хакан приобрёл неплохой опыт игры в Германии. Он выступал за «Карлсруэ», а потом перешёл в «Гамбург». В 2014 году «Байер» купил игрока за € 15,25 млн, и тот очень неплохо прокачал свои скиллы. За 115 матчей турецкий футболист забил 28 мячей и отдал 29 результативных передач. После четырёх лет, проведённых в «Байере», Чалханоглу сменил обстановку. И уехал в Италию, где играет до сих пор. В 2017-м «Милан» купил футболиста за € 23,3 млн, а ещё через четыре года Хакан перешёл в «Интер» в статусе свободного агента. Именно с чёрно-синими Чалханоглу и завоевал все свои трофеи (две победы в Кубке Италии и три — в Суперкубке).

Хавьер Эрнандес (2015-2017)

Хавьер Эрнандес Фото: Simon Hofmann/Getty Images

Мексиканец приехал в «Байер» из английского клуба («Манчестер Юнайтед») и уехал из Леверкузена через два года в АПЛ («Вест Хэм»). Его купили за € 12 млн, а продали за € 17,8 млн. За время в «Байере» Чичарито отыграл 76 матчей (39 голов, девять ассистов). Приличную результативность оценили в «Вест Хэме», а «Байер» продал нападающего дороже, чем купил. Позднее Эрнандес станет победителем Лиги Европы в составе «Севильи», а потом уедет за океан, где сыграет в «Лос-Анджелес Гэлакси». С января 2024 года Чичарито выступает на родине за клуб «Гвадалахара».

Кай Хаверц (2016-2020)

Кай Хаверц Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Хаверц оказался в системе «Байера» ещё в 2010 году, но за основную команду впервые сыграл в 2016-м. Тогда парню было всего 17 лет, и он не любил ходить в школу. Дело в том, что ученики младших классов постоянно донимали футболиста просьбами об автографах. Хаверц отыграл за «Байер» 150 матчей, забил 46 мячей и отдал 31 результативную передачу. Яркая игра молодого футболиста привлекла внимание представителей «Челси». За трансфер немца лондонский клуб выложил € 80 млн.

За три года в составе «Челси» Хаверц стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Именно Кай принёс победу лондонцам в финале ЛЧ в матче с «Манчестер Сити» (1:0). В 2023-м Хаверц сменил один столичный клуб на другой — «Арсенал» купил немца за € 75 млн. Там Кай стал победителем Суперкубка Англии.