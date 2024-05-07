Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!

Они очень искренние. В любой период матча: когда поют «Туман» или когда кричат про позор российского футбола. Для болельщиков «Факела» таким почему-то стал «Зенит». До конца мало кто понял причины. То ли кому-то не понравилось, что Михаил Кержаков не слишком быстро вводил мяч в игру, то ли большое количество иностранцев в составе. Но звучало мощно.

Вообще, финал матча в Воронеже – какое-то бешеное единение. Пока судья взял паузу на разговор с видеоассистентами, несколько футболистов не молча ожидали решения, а заводили трибуны. Выглядело непривычно. Сложно представить такое на «Газпром Арене» или на любом московском стадионе. Гул точно слышали далеко за пределами арены.

Вряд ли это повлияло на решение арбитров, но в эту секунду каждый понимал: мужчина со свистком просто не может не поставить пенальти. Он посмотрел, убедился, что Нуралы Алип сыграл в своей штрафной рукой – и вернул «Факел» в игру. Для него эта ничья очень важна – клуб в зоне стыковых матчей. И команда добилась её вместе с болельщиками, не одна. Без такой лояльной аудитории, которая ходит на футбол не за гамбургерами, ничего не случилось бы.

Болельщики «Факела» Фото: fakelfc.ru

Впрочем, вы и без меня это понимаете. «Факел» за эти почти два года выбрал очевидную модель позиционирования: нет денег, крутых игроков, современного стадиона, но есть душа. Именно за счёт неё воронежцы и дерутся в каждом матче. Кто-то назовёт это провинциальной романтикой. Местным, кстати, это не нравится. Да, мы маленькие, но гордые. И это правильный посыл.

12 749 человек пришли на матч. Но знаете, что сильно удивило? Не самый маленький процент этой аудитории вообще не из Воронежа. Однако поддерживают «Факел». Многие приезжают из соседних регионов, в том числе большими семьями. Перед матчем я разговорился с мужчиной из Липецка – соседний город, но это не смущает. Они с женой и двумя детьми каждые несколько недель прыгают в машину и за два часа добираются до Воронежа. «Факел» он считает и своей командой. Клуб за эти годы стал футбольным брендом не только родного региона, но и всего Черноземья. А это уже миллионы человек.

Парадоксально и то, что в самом Воронеже у людей, с кем я пообщался, отношение к футболу спокойное. То ли всё это уже приелось (нормальная история спустя два года), то ли многие устали от вечной борьбы внизу. Или что-то ещё. Поэтому сейчас для некоторых местных день игры – это перекрытые дороги, много приезжих и нарушение комфортных границ, в которых они привыкли находиться.

Но всё это не отменяет того самого единения. Недовольные чем-то будут всегда. К слову, о провинциальной романтике: уже давно не видел, чтобы сотни очень даже взрослых людей после матчей стояли и по полтора часа ждали своих игроков. Да-да, они именно свои. И в этом меня никто не переубедит. Понимаю, если бы это был 2018-й с его Дзюбоманией, которая прокатилась по всей стране. Или в Воронеж приехала бы звезда уровня Малкома. Безусловно, были и те, кто ждал условного Маттео Кассьерру или малыша Педро, но их меньшинство.

Настоящие болельщики ждут Магаля, Маркова, Аппаева и Квеквескири. Необязательно сфоткаться. С некоторыми они хотят просто поговорить. Узнать их мнение об игре. Или о богачах из Петербурга.

Ираклий Квеквескири Фото: fakelfc.ru

Парни не отказывают. Тот же Квеквескири потратил 10-15 минут, но уделил время всем. Он вообще легенда, мы поговорили с ним после матча, и мне очень хотелось понять секрет его популярности. Но Ираклий скромно ушёл от ответа. Герой этой команды не только он. У болельщиков есть пул тех, кого они особенно ценят. Это чувствуется по стадионному вайбу. Беленов, Марков, Магаль – они кумиры. И это здорово, когда у людей свои герои. А не те, кого они видят исключительно в футбольных симуляторах или по телевизору.

«Факел» просто не имеет права вылететь. Раньше я скептически относился к идее замены Сергея Ташуева, но, поговорив с людьми, её понимаю. Команда оказалась в эмоциональной яме. И тренер просто не знал, как оттуда выбираться. Руководство оперативно отреагировало. И приняло верное решение. Как понимаю, сейчас внутри совсем другое настроение. И матч с «Зенитом» стал очередной подпиткой, чтобы почувствовать уверенность и выбраться из зоны стыковых матчей. Воронежу не привыкать совершать подвиги. Почему бы не сделать это снова?

А ещё впереди открытие нового стадиона. Это гарантированно добавит новой аудитории. Да, может, и станет чуть больше людей с гамбургерами, но без них сейчас никуда. Главное, что никуда не денется «Сектор газа» и прочие аутентичности.

Без них Воронеж потеряет свой шарм и станет, как все города РПЛ. А этого совсем не хочется.