Новый министр спорта — куратор «СКА-Хабаровск». Что он сделал для футбола в крае?

Михаил Дегтярёв станет новым министром спорта. Во вторник его кандидатуру утвердила Госдума, так что до вступления в должность осталось несколько формальных процедур.

Чиновник уже рассказал о приоритетах на новой должности. Там всё очевидно: развитие массового, любительского, детско-юношеского спорта. Он отметил, что курировал эти направления в Хабаровском крае. И теперь постарается перенести их на федеральный уровень. Вопрос только, получится ли?

Дегтярёв был председателем попечительского совета «СКА-Хабаровск». И хотел видеть команду в элите к 2023 году

В июне 2020 года Михаил Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. До окончательного утверждения в должности оставалось чуть больше года, поэтому ему было важно себя проявить. И, помимо социальной сферы, экономики, большое внимание Дегтярёв уделял спорту. В сентябре 2020-го он стал председателем попечительского совета хоккейного «Амура». А в мае 2021-го занял аналогичную должность в футбольном «СКА-Хабаровск». Сам он отмечал, что сделал это по просьбе команды. И, вероятно, действительно, не зря.

На тот момент хабаровчанами руководил Сергей Юран, и первую часть сезона команда завершила рядом со стыковыми матчами, заняв пятое место. После зимней паузы тренер ушёл в «Химки», но результаты не упали. Клуб позвал местного специалиста Алексея Поддубского и залетел с ним на четвёртое место. Как следствие – в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступил тем же «Химкам», которыми руководил, собственно, Юран.

К тому моменту губернатор уже обозначил цели клуба. Ещё в декабре 2021-го, когда до стыков было полгода, он заявил, что «СКА-Хабаровск» обязан попасть в РПЛ до 2023 года. А когда играли с «Химками», раз за разом подчёркивал, что бюджет под элитный дивизион будет выделен. Вообще, в плюс Дегтярёву можно поставить то, что он реально работал со спонсорами для спортивных клубов. В числе партнёров СКА на официальном сайте значатся «Транснефть», «Газпромбанк», «Полиметалл». Немалая часть финансирования шла и из бюджета края.

Михаил Дегтярёв на футбольном матче «СКА-Хабаровск» Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

После неудачи в стыковых матчах губернатор поменял менеджмент, который пригласил Романа Шаронова в качестве главного тренера. Задача не менялась – собрать команду под выход в РПЛ. Правда, была слегка продлена: тренеру дали два года. С полным карт-бланшем и поддержкой на протяжении всего этого времени. Но сейчас можно констатировать: задачу клуб не выполнил. В прошлом сезоне было 10-е место. Сейчас, за два тура до конца, они 12-е.

Возникали проблемы и со стадионом. Например, осенью выяснилось, что из-за аномальных холодов и проблем с подогревом поле в Хабаровске не предназначено для проведения матчей. Хотя ранее там постелили новый газон. Поэтому ряд игр команда провела в других регионах, а вернулась в родной город совсем недавно.

Но всё это не отменяет того, что Дегтярёв действительно был вовлечён в ключевые процессы, связанные с клубом. А параллельно занимался ещё хоккейным «Амуром» и командой «СКА-Нефтяник» по хоккею с мячом.

Какие вопросы новому министру предстоит решить совместно с РФС?

Понятно, что Российский футбольный союз – общественная организация, однако по ключевым вопросам она обязана взаимодействовать с Министерством спорта. Ведь именно там определяют государственную политику в этой сфере. И речь не только о развитии массового или любительского футбола. Безусловно, субъекты РФС будут обращаться к министру и по строительству инфраструктуры, и по организации крупных соревнований, и по другим историям. Но есть и чуть более локальные вопросы, решение которых потребуют от Дегтярёва.

Первое – пиво на стадионах. Прежний министр спорта Олег Матыцин не возражал против этой идеи, но при этом требовал регламентных норм. Так или иначе, вопрос долгое время находился на паузе. Если и обсуждался, то в очень узких кругах, плюс встречал сопротивление силового блока. Интересно, что сам Дегтярёв, ранее работая председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту, поддержал инициативу о возвращении алкогольного напитка на стадионы. Отмечая, что это позволит клубам получать дополнительные доходы. Это, кстати, тоже миссия нового министра – профессиональный футбол в России не должен утратить экономическую привлекательность, несмотря на падение качества игры. И в этом реклама и продажа пива помогут.

Болельщики на ЧМ-2018 в России Фото: РИА Новости

Второе – Fan ID. Понятно, что речи об отмене закона уже давно не идёт, но упрощение и изменение процедуры получения – обсуждаемая история. И как раз здесь будет важным слово Дегтярёва. За последнее время по этому поводу высказывались разные идеи: например, максимально упростить порядок выдачи «паспорта болельщика» для пенсионеров и детей. Или же вовсе отменить его для некоторых категорий граждан. Ещё одна идея – привязать Fan ID к другим важным документам: условно, при получении паспорта или прочих документов человек автоматически получает и возможность посещения футбольных матчей без дополнительных бюрократических процедур.

Возвращение команд и сборных в Европу – это уже совсем не профильная работа нового министра. Наверняка он сосредоточится на внутренней повестке. Но если ему удастся повлиять на указанные два пункта, то он уже сделает для российского футбола больше, чем некоторые его предшественники.