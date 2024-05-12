Михаил Дегтярёв фехтовал на шпагах, хотел перекрасить Кремль и подтягивался один раз, чтобы не вспотеть.

Жириновский и здесь всё предсказал! Главный претендент на пост министра спорта — кто он?

В российском спорте, по всей видимости, скоро появится новое действующее лицо. Немного неожиданное, правда, но от этого не менее яркое.

11 мая 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва на должность министра спорта страны. Фигура регионального главы вызвала неоднозначную реакцию в публичном пространстве. Что мы знаем о 42-летнем политике?

Со спортом на «ты»

Вопрос, который волнует многих – связан ли со спортом новый министр?

Отвечаем: ещё как!

Михаил Дегтярёв до 2000 года профессионально занимался фехтованием на шпагах. Во время спортивной карьеры он был участником всероссийских соревнований и входил в состав юниорской сборной страны. По сообщениям СМИ, политик выигрывал чемпионаты Самары и Самарской области, а потом возглавил местную федерацию фехтования.

А ещё Дегтярёв – заслуженный мастер спорта. Это звание ему присвоили в 2011 году. Но не за показатели на взрослом чемпионате России или же на юниорском чемпионате мира. А за количество побед над мастерами спорта и мастерами спорта международного класса в течение сезона.

Михаил Дегтярёв с Павлом Колобковым Фото: РИА Новости

«Я дважды выполнял нормативы, но не подавал документы. В сезоне-2009/2010, будучи депутатом Самарской Губернской Думы, я за свой счёт проехал все этапы Кубка России, одержал необходимое количество побед, оформил документы и подал их в Минспорта. После этого мне было присвоено звание», – рассказывал политик в интервью Sports.ru.

Значится в его биографии и тренерская деятельность. Уже будучи депутатом Госдумы, Михаил Дегтярёв работал со шпажисткой Алёной Комаровой, при этом не имея специализированного диплома тренера. Новый министр тогда объяснял, что для него это общественная нагрузка и призвание.

Ко всему этому можно добавить сухие факты биографии: в VII созыве Государственной Думы являлся председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. С 2017 года был членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. А ещё Дегтярёв является членом правления Федерации хоккея России.

Жутко любит ходить в баню

Впрочем, больше всего Дегтярёв запомнился своими перформансами. Чего только стоит поход в баню с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Тогда политик баллотировался в мэры Москвы и таким способом общался с жителями столицы. Даже обещал париться с ними каждые выходные!

«Это классика, это русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку», – говорил чиновник.

А уже в должности губернатора Хабаровского края Михаил Владимирович как-то заявил, что «страшно любит ходить в баню», и даже интересовался у журналистов адресами зон подобной релаксации.

Михаил Дегтярёв Фото: РИА Новости

Вообще, Дегтярёв прочно ассоциируется с Жириновским. Он даже написал книгу о первом лидере ЛДПР с названием «Пророк в своём Отечестве». Там он говорит, что Владимир Вольфович является родственником Наполеона, Эйнштейна, Зидана… и графа Дракулы.

Шутки шутками, но ведь очередное предсказание Жириновского сбылось! Шесть лет назад во время ЧМ-2018 по футболу Владимир Вольфович сказал, что Дегтярёва нужно назначать министром спорта.

«Вот Дегтярёв – министр спорта! А пока назначают не таких, как он, будет бардак», – сказал Жириновский журналисту Сергею Егорову.

Топ инициатив Дегтярёва-депутата

ЛДПР и Жириновский – это зачастую про эпатаж. И Дегтярёв дело своего наставника умело продолжал. Вот несколько его законодательных инициатив, которые он предложил, будучи депутатом Госдумы:

предложил ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку;

предложил перекрасить Кремль в белый цвет;

задумался о введении дня трезвости;

хотел запретить иностранному бизнесу использовать бренд «Водка»;

предложить изменить гимн страны на «Боже, Царя храни!»;

хотел поменять летоисчисление и вести его по юлианскому календарю.

«Непоправимая польза»

Есть и несколько других забавных историй о Дегтярёве.

Три года назад чиновник отметился визитом в хабаровский лицей «Звёздный». Там губернатор края сначала сыграл в настольный теннис, а затем подошёл к турнику. Подтянулся один раз. Больше не стал, «чтобы не вспотеть».

Было в биографии Дегтярёва и выражение, которое разбирали филологи. Политик собирался нанести Хабаровскому краю «непоправимую пользу».

«Филологи меня регулярно поправляют за эту фразу. Говорят, так нельзя говорить. А я хочу так сказать и пользу нанести непоправимую».

Но иногда случались и совсем уж забавные казусы. Так, в 2020 году, будучи в должности председателя комитета Госдумы по спорту, Михаил Дегтярёв поздравил хоккейную молодёжку с победой на ЧМ. Всё дело в том, что по телевизору показали повтор триумфального финала 2011 года. Но, стоит сказать, что запутался тогда не только спортивный чиновник.

Дегтярёва ещё должны утвердить в качестве министра спорта. Но, по всей видимости, это уже формальность. С Михаилом Владимировичем российскому спорту точно не будет скучно. Определённо будут и крылатые фразы, и сочные споры с Бахом, Банькой и всеми остальными, и грандиозные проекты.

Главное, чтобы всё это шло нашему спорту на пользу. Непоправимую.

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