У «Динамо» странный выезд. Почему СКА играет в тысячах километров от Хабаровска

Интересные вещи происходят весной 2024 года со «СКА-Хабаровск». Команда ещё ни разу не сыграла на домашнем стадионе, хотя по расписанию должна была провести уже три встречи. Что за проблемы в Хабаровске?

Журналист Сергей Ильёв ранее сообщал, что стадион имени Ленина понизят в категории и запретят проводить там матчи чемпионата, если клуб не выполнит предписания Первой лиги. Проблема заключается в прорыве системы подогрева искусственного газона — второй раз за два года. В 2023-м это объяснили аномальным морозами. В январе прошлого года средняя температура составила -22,4 градуса по Цельсию. Сейчас — минус 20,3.

Первая лига разработала «дорожную карту» для хабаровчан. А Министерство спорта Хабаровского края и подрядчики заключили договор по проведению работ. Но ситуация не изменилась. Не помог даже рекордный бюджет «СКА-Хабаровск» на сезон: 1,2 млрд рублей — об этом сообщал депутат Законодательной думы Хабаровского края Геннадий Мальцев. А Первая лига специально составляла календарь так, чтобы первые два матча после рестарта сезона клуб провёл в гостях.

Работы на стадионе в Хабаровске Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

В прошлом чемпионате «СКА-Хабаровск» после рестарта Первой лиги арендовал… стадион «Кировец» в Санкт-Петербурге! Это при том, что между городами 6199 км. В 2024-м команда Романа Шаронова провела четвертьфинал Пути регионов Кубка России с «Сочи» на поле соперника, хотя номинально считалась хозяином. СКА одержал неожиданную победу в серии пенальти и прошёл дальше.

Затем «СКА-Хабаровск» принял на «Фиште» московское «Торпедо» — и также оказался сильнее (2:0). А домашний матч с «Соколом» 31 марта состоялся в Санкт-Петербурге на всё том же «Кировце», который помогал команде в прошлом году. Интересно, что игру планировали провести во Владивостоке, однако местному стадиону также понизили категорию. А «Сокол» хабаровчане также обыграли — 3:1. Получается, проблемы сделали СКА только сильнее?

Кубковый матч «СКА-Хабаровск» с «Сочи» Фото: vk.com/pfcsochi

Интересно, что в двух выездных встречах Первой лиги команда не выиграла: 1:1 с «Волгарём» и 0:3 с «Черноморцем». Сейчас «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в таблице, на 10 очков отставая от зоны стыковых матчей за попадание в РПЛ.

Стадион имени Владимира Ленина в Хабаровске переживал не только прорывы труб, но и потопы. В 2013 и 2017 годах кадры с затопленной ареной из-за непрекращающихся дождей становились поводом для обсуждения. При этом в сезоне-2017/2018 «СКА-Хабаровск» выступал в РПЛ. Однако матч с «Анжи» в итоге состоялся в Хабаровске — поле привели в порядок.

В 2017 году хабаровский стадион затопило Фото: twitter.com/fc_anji

Важнейшая для «СКА-Хабаровск» встреча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка с «Динамо» также состоится в Санкт-Петербурге на «Кировце». Из-за проблем с ареной в Хабаровске этот стадион стал для команды вторым домом. Интересно, поможет ли он СКА пройти грозного соперника. В пользу хабаровчан тот факт, что всё решается в одном матче. Но, возможно, игра вдали от дома уже утомила СКА. Руководству необходимо кардинально решить вопрос со своим стадионом.