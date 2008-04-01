Спаллетти: на бумаге "МЮ" — сильнейший клуб в мире

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился своим мнением о противостоянии с английским «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«На бумаге „Манчестер Юнайтед“ является сильнейшим клубом в мире. В каждой линии у них собраны настоящие мастера. Это касается не только обороны, но и атаки. Их селекция работает здорово. Благодаря своим финансовым возможностям они могут выбирать лучших футболистов. Кроме того, в „Юнайтед“ знают, как выжать из игрока максимум. Но мы не собираемся довольствоваться ролью зрителей. Мы хотим доказать, что заслужили выход в эту стадию турнира.

В первом матче с „МЮ“ нам не сможет помочь Тотти. Нам будет не хватать его голов и созидательных действий на поле, но думаю, что другие игроки команды готовы взять на себя повышенную ответственность, как уже бывало раньше, когда наш капитан не мог играть. Мирко Вучинич помог нам выиграть несколько встреч, когда выходил на поле», — цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.