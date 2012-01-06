В январе Ансальди в "Бенфику" не перейдёт

Крайний защитник «Рубина» и сборной Аргентины Кристиан Ансальди не перейдёт в «Бенфику» уже в нынешнее трансферное окно, сообщают португальские СМИ. Однако это не означает, что руководство лиссабонского клуба оставило надежды приобрести футболиста. Напротив, летом «Бенфика» сделает 25-летнему аргентинцу новое предложение, и в клубе надеются, что казанцы примут его, так как контракт Ансальди с «Рубином» истекает в декабре.