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В январе Ансальди в "Бенфику" не перейдёт

В январе Ансальди в "Бенфику" не перейдёт
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Крайний защитник «Рубина» и сборной Аргентины Кристиан Ансальди не перейдёт в «Бенфику» уже в нынешнее трансферное окно, сообщают португальские СМИ. Однако это не означает, что руководство лиссабонского клуба оставило надежды приобрести футболиста. Напротив, летом «Бенфика» сделает 25-летнему аргентинцу новое предложение, и в клубе надеются, что казанцы примут его, так как контракт Ансальди с «Рубином» истекает в декабре.

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