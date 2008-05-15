Аршавин: в перерыве Адвокат дал мне совет брать игру на себя

Нападающий «Зенита» Андрей Аршавин дал оценку выступлению команды в финале Кубка УЕФА, в котором сине-бело-голубые выиграли у «Глазго Рейнджерс» со счётом 2:0, став обладателями почётного трофея.

«Нам важно было отличиться как можно раньше. „Рейнджерс“ известны своим умением сыграть на контратаках и взорваться в любой момент. Молодцы наши защитники, которые практически ничего не позволили создать шотландцам в атаке. „Рейнджерс“ не удивили нас, они играли в привычной для себя манере, сосредоточив усилия на обороне. Мы слишком медленно действовали в атаке в первой половине встречи. Во втором тайме мы взвинтили скорость, тренер подсказал, чтобы я больше брал игру на себя», — цитирует футболиста Sportbox.

Аршавин стал автором первой голевой передачи в матче, когда вывел на рандеву с вратарём Игоря Денисова, хотя сам имел два верных момента для взятия ворот. «В первом эпизоде в начале встречи сыграл слишком просто, и мяч свалился с ноги. Во втором тайме, когда уже обыграл вратаря, ударил не очень сильно, и защитнику удалось выбить мяч с линии ворот», — вспомнил упущенные возможности форвард «Зенита».