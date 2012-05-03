Срна: Луческу зашёл в раздевалку и говорит: "Всё, ничья в Луганске"

Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна прокомментировал победу «горняков» над харьковским «Металлистом» со счётом 2:1 в матче 29-го тура украинской премьер-лиги. Хорват также рассказал о том, как команда узнала о неудаче киевского «Динамо», в результате которой стала единоличным лидером в премьер-лиге.

«Сначала пропустили, но потом создали несколько хороших моментов и забили важные голы. „Металлист“, конечно, играл дома, при заполненных трибунах и хорошей атмосфере. Во втором тайме они больше владели мячом. Главное, что мы сегодня выиграли и забрали три очка.

После игры все вместе пошли в раздевалку ждать результата матча „Заря“ — „Динамо“. Мистер зашёл и говорит: „Всё, ничья в Луганске“. Мы фактически сделали ещё один большой шаг к чемпионству», — цитирует игрока пресс-служба «Шахтёра».