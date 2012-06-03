Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гондурас разгромил Сальвадор

Гондурас разгромил Сальвадор
Комментарии

Сборная Гондураса в товарищеском матче разгромила Сальвадор со счётом 3:0. Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Роберт Кеннеди Мемориал». Голы за Гондурас забивали Бернандес, Костли и Лалин.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные). Июнь 2012
03 июня 2012, воскресенье. 00:45 МСК
Сальвадор
Окончен
0 : 3
Гондурас
0:1 Бернардес – 11'   0:2 Костли – 49'   0:3 Лалин – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022