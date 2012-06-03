Гондурас разгромил Сальвадор
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Сборная Гондураса в товарищеском матче разгромила Сальвадор со счётом 3:0. Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Роберт Кеннеди Мемориал». Голы за Гондурас забивали Бернандес, Костли и Лалин.
Товарищеский матч
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