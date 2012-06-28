Бывшие ассистенты Реднаппа в "Тоттенхэме" Джордан и Бонд покинули клуб

Бывшие помощники экс-наставника лондонского «Тоттенхэма» Харри Реднаппа Кевин Бонд и Джо Джордан покинули клуб, сообщает официальный сайт «шпор».

«Кевин и Джо присоединились к нашей команде после назначения Харри Реднаппа главным тренером в 2008 году. Клуб благодарит этих специалистов за их вклад в достижения „Тоттенхэма“. Желаем им всего самого лучшего в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, что имя преемника Реднаппа в «Тоттенхэме» до сих пор не названо.