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Бывшие ассистенты Реднаппа в "Тоттенхэме" Джордан и Бонд покинули клуб

Бывшие ассистенты Реднаппа в "Тоттенхэме" Джордан и Бонд покинули клуб
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Бывшие помощники экс-наставника лондонского «Тоттенхэма» Харри Реднаппа Кевин Бонд и Джо Джордан покинули клуб, сообщает официальный сайт «шпор».

«Кевин и Джо присоединились к нашей команде после назначения Харри Реднаппа главным тренером в 2008 году. Клуб благодарит этих специалистов за их вклад в достижения „Тоттенхэма“. Желаем им всего самого лучшего в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, что имя преемника Реднаппа в «Тоттенхэме» до сих пор не названо.

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