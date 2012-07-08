В "Барселоне" подтвердили, что Кейта покинет клуб

Малийский полузащитник «Барселоны» Сейду Кейта в летнее межсезонье покинет каталонцев и перейдёт в китайский клуб «Далянь Аэрбин».

Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны»: «Сейду Кейту сегодня заявил, что в следующем сезоне он не будет выступать в нашей команде.

»Барселона" хочет поблагодарить Сейду за проведённые в команде годы и желает профессиональных и личных успехов в будущем".

Предполагается, что 32-летний полузащитник в ближайшее время подпишет 2,5-летний контракт с «Далянь Аэрбин».