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В "Барселоне" подтвердили, что Кейта покинет клуб

В "Барселоне" подтвердили, что Кейта покинет клуб
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Малийский полузащитник «Барселоны» Сейду Кейта в летнее межсезонье покинет каталонцев и перейдёт в китайский клуб «Далянь Аэрбин».

Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны»: «Сейду Кейту сегодня заявил, что в следующем сезоне он не будет выступать в нашей команде.

»Барселона" хочет поблагодарить Сейду за проведённые в команде годы и желает профессиональных и личных успехов в будущем".

Предполагается, что 32-летний полузащитник в ближайшее время подпишет 2,5-летний контракт с «Далянь Аэрбин».

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Новости. Футбол