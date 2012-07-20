Будущий тренер сборной России Капелло прилетел в Москву

В пятницу вечером в Москву прибыл итальянский специалист Фабио Капелло, который в ближайшее время должен официально заступить на должность главного тренера сборной России.

Борт с Капелло приземлился с получасовым опозданием в Шереметьеве. Несмотря на то что встречать 66-летнего тренера в аэропорту собрались представители прессы, Капелло предпочёл покинуть здание через VIP-выход, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что достигнута принципиальная договорённость с Капелло и де-факто он уже стал наставником сборной.