Сольдадо из-за травмы может пропустить ближайшие матчи
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Нападающий «Валенсии» Роберто Сольдадо может из-за травмы ноги пропустить ближайшие товарищеские матчи своей команды, сообщает испанская пресса.
У Сольдадо мышечная травма задней поверхности бедра, которую он получил в матче с португальским «Порту» две недели тому назад. С тех пор он не может участвовать в тренировках «летучих мышей».
В данный момент футболист сборной Испании должен вновь пройти медицинское обследование. Он не сможет принять участие в матчах против «Тоттенхэма» и «Айнтрахта».
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