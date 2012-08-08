Сольдадо из-за травмы может пропустить ближайшие матчи

Нападающий «Валенсии» Роберто Сольдадо может из-за травмы ноги пропустить ближайшие товарищеские матчи своей команды, сообщает испанская пресса.

У Сольдадо мышечная травма задней поверхности бедра, которую он получил в матче с португальским «Порту» две недели тому назад. С тех пор он не может участвовать в тренировках «летучих мышей».

В данный момент футболист сборной Испании должен вновь пройти медицинское обследование. Он не сможет принять участие в матчах против «Тоттенхэма» и «Айнтрахта».