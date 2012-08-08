Лосев: "Динамо" должен возглавить Бородюк
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Футболист московского «Динамо» 80-х годов, Виктор Лосев да свою оценку происходящему в стане бело-голубых.
«Главная беда в том, что команда полностью разбалансирована. Внутренние передряги к добру не привели, футболисты потеряли уверенность в себе. Силкин не смог управлять лидерами команды, разногласия с которыми перекинулись на игру. Видимо, в коллективе понимали, что тренером выбрано неправильное игровое направление.
Кто должен возглавить „Динамо“? Хохлову, может быть, ещё рано, ему бы немного поработать помощником главного, осмотреться. Иностранцу придётся долго входить в курс дела. Напрашивается кандидатура Бородюка», — цитирует Лосева «Спорт-экспресс».
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