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"Тулуза" разгромила "Лион"

"Тулуза" разгромила "Лион"
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«Тулуза» победила «Лион» в домашнем матче в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло крупный счёт 3:0. Виссам Бен-Йедер сделал дубль, ещё один гол забил Этьен Капуэ.

До сегодняшнего дня в чемпионате Франции «Тулуза» проиграла три матча подряд, а «Лион» не уступал на протяжении пяти матчей. В рамках следующего тура «Тулуза» сыграет на выезде против «Лорьяна», а «Лион» отправится в гости к «Марселю».

Чемпионат Франции
Лига 1. 14-й тур

Франция - Лига 1. 14-й тур
25 ноября 2012, воскресенье. 20:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 0
Лион
Лион
1:0 Бен-Йеддер – 50'   2:0 Бен-Йеддер – 87'   3:0 Капу – 90'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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