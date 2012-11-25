"Тулуза" разгромила "Лион"
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«Тулуза» победила «Лион» в домашнем матче в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло крупный счёт 3:0. Виссам Бен-Йедер сделал дубль, ещё один гол забил Этьен Капуэ.
До сегодняшнего дня в чемпионате Франции «Тулуза» проиграла три матча подряд, а «Лион» не уступал на протяжении пяти матчей. В рамках следующего тура «Тулуза» сыграет на выезде против «Лорьяна», а «Лион» отправится в гости к «Марселю».
Чемпионат Франции
Лига 1. 14-й тур
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