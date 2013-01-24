Опорник "Аугсбурга" Байер продлил контракт с клубом до июня 2016 года

28-летний опорный полузащитник «Аугсбурга» Даниэль Байер продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба баварцев. По новому соглашению футболист, который является вице-капитаном команды, будет принадлежать «Аугсбургу» до июня 2016 года. Предыдущий договор Байера истекал летом 2014 года.

В нынешнем сезоне Байер провёл 21 матч в составе своей команды, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Трижды футболист выводил «Аугсбург» на поле с капитанской повязкой.