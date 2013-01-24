Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опорник "Аугсбурга" Байер продлил контракт с клубом до июня 2016 года

Опорник "Аугсбурга" Байер продлил контракт с клубом до июня 2016 года
Комментарии

28-летний опорный полузащитник «Аугсбурга» Даниэль Байер продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба баварцев. По новому соглашению футболист, который является вице-капитаном команды, будет принадлежать «Аугсбургу» до июня 2016 года. Предыдущий договор Байера истекал летом 2014 года.

В нынешнем сезоне Байер провёл 21 матч в составе своей команды, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Трижды футболист выводил «Аугсбург» на поле с капитанской повязкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022