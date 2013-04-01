Селезнёв: возможно, на каждый матч нужно ставить 11 арбитров
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Нападающий днепропетровского «Днепра» Евгений Селезнёв выразил недовольство работой судейской бригады во время матча 22-го тура между днепропетровской командой и луцкой «Волынью». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Второй тайм играли в большинстве, но забить не удалось. Поле в ужасном состоянии. Смысла нет оправдываться. Был ли пенальти? Ну, если вы не видели, что я могу сказать? Даже не 200 % вероятности, а 300, что он был. Надо уже не пять судей, а 11 — или сколько там нужно», — сказал Селезнёв в эфире программы «Профутбол».
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