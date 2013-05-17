"Зенит" поздравил Денисова с днём рождения
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Петербургский «Зенит» поздравил с днём рождения полузащитника Игоря Денисова, которому сегодня, 17 мая, исполняется 29 лет.
«Игорь, Ваша жизнь — отличный пример для каждого петербургского парня, который мечтает играть за „Зенит“. Мы гордимся тем, что вы делаете для футбола, нашего города и каждого из болельщиков на „Петровском“. Здоровья, удачи и новых побед в составе сине-бело-голубых! С праздником!» — написано в поздравлении «Зенита», опубликованном на клубном официальном сайте.
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