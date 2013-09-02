Ищенко: "Черноморец" можно считать фаворитом группы в Лиге Европы

Заслуженный тренер Украины Александр Ищенко отметил, что «Черноморцу» в Лиге Европы будет сложнее, чем «Динамо» или «Днепру», но вместе с тем, по мнению эксперта, у одесситов неплохие шансы выйти из группы.

«Сложнее всего, считаю, придётся „Черноморцу“. На групповом этапе и вовсе все уже становится серьёзней. Сейчас одесситам будут противостоять чемпионы своих стран, к тому же, команда сейчас выглядит уже не так свежо, как в начале турнира. Это вполне естественно, тут может сказаться короткая скамейка. И, тем не менее, „Черноморец“ можно считать фаворитом группы. Фаворит ведь не обязательно тот, кто выйдет и на одной ноге всех обыграет. Одесситы сейчас на подъёме и почувствовали вкус еврокубковых побед, на этом фоне команда может вынести ПСВ. Команда играет в атакующий футбол и делает это вполне успешно. Тренер часто ставит в стартовый состав Антонова, Приёмова и Джедже, то есть, одесситы играют практически с тремя нападающими. Если команда не боится играть по такой схеме, значит, у нее есть амбиции. Но вот куда она может дойти в этом розыгрыша пока прогнозировать рано, сначала необходимо посмотреть, как „Черноморец“ будет выступать в таком напряжённом графике», — цитирует Ищенко издание «Вести».