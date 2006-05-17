"Вердер" подписал Воме и может заключить контракт с Куффуром

Бременский «Вердер» подписал защитника миланского «Интера» Пьера Воме, а также близок к тому, чтобы приобрести стоппера «Ромы» Самуэля Куффура, сообщает «Спорт-Экспресс».

Воме провел в миланском клубе меньше года и сыграл за него 12 матчей. Камерунец покинул «Интер» на правах свободного агента. Соглашение 27-летнего защитника с «Вердером» рассчитано до 30 июня 2008 года. На участника ЧМ-98 и 2000 претендовали также «Фулхэм» и «Эспаньол».

Куффур, перешедший в «Рому» из «Баварии» прошлым летом, не смог освоиться в серии А, а потому готов вернуться в Германию. Судьба 30-летнего ганца должна проясниться после ЧМ, на котором, кстати, его сборной предстоит сыграть со сборной Италии.