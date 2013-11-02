Мойес: не будем торопить Флетчера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал выздоровление полузащитника Даррена Флетчера, отметив, что тренерский штаб не намерен торопиться с его возвращением на поле.

Несколько дней назад 29-летний футболист вернулся на поле. Шотландец, борющийся с язвенным колитом с зимы 2011 года, провёл 67 минут в матче молодёжной команды «красных дьяволов» с «Фулхэмом». Это был первый выход Флетчера на поле с 26 декабря 2012 года, когда хавбек провёл на поле одну минуту в победном матче с «Ньюкаслом». Всего же со времени начала болезни Флетчер сыграл лишь в 13 встречах.

«Он выглядит гораздо лучше с каждым днём, но мы не будем торопить его. Здорово видеть, что он вновь играет, но мы не хотим, чтобы что-то случилось», — отметил наставник манкунианцев.