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Панов: с последним пасом у Макгиди проблемы, забивает он тоже мало

Панов: с последним пасом у Макгиди проблемы, забивает он тоже мало
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Бывший нападающий сборной России Александр Панов высказался об уходе из московского «Спартака» полузащитника сборной Ирландии Эйдена Макгиди, который был продан ливерпульскому «Эвертону».

«С одной стороны, он добавляет скорости, всегда обостряет, играет с эмоциями, что положительно влияет на партнёров. Но при этом с последним пасом у Макгиди проблемы, забивает он тоже мало. К тому же, если человек одолеваем желанием уехать из России, то максимальной отдачи от него всё равно не дождёшься. Не исключаю, что он про