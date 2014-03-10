Кирьяков: думаю, что Акинфеев уже чисто психологически не так сыграл

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал победу бело-голубых над красно-синими в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги, а также высказался об ошибке вратаря армейской команды Игоря Акинфеева. Матч «Динамо» — ЦСКА состоялся 9 марта в Химках и завершился со счётом 4:2.

«Динамовцы, забив первый мяч, сразу пошли вперёд и стали прессинговать. И фланговая игра, которую „Динамо“ очень неплохо вело, принесла свои плоды. После второго забитого мяча было видно, что армейцы уже не могли переключиться на тот футбол, что показывали в первом тайме», — цитирует Кирьякова «Р-Спорт».

«Плюс ошибка Акинфеева, но я думаю, что Игорь уже чисто психологически не так сыграл. Проигрывая со счётом 2:3, армейцы не смогли переключиться, и Игорь уже поставил точку в этом матче», — резюмировал бывший нападающий «Динамо».