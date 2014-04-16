Полузащитник "Ростова" Канга дисквалифицирован на четыре матча

Полузащитник «Ростова» Каку Гуэлор Канга дисквалифицирован на четыре матча российской Премьер-Лиги, сообщает агентство «Р-Спорт». Габонский хавбек в матче 25-го тура с грозненским «Тереком» заработал прямую красную карточку за то, что отмахнулся от соперника.

«Было принято решение дисквалифицировать футболиста „Ростова“ Канга на четыре матча», — сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.