Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник "Ростова" Канга дисквалифицирован на четыре матча

Полузащитник "Ростова" Канга дисквалифицирован на четыре матча
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Каку Гуэлор Канга дисквалифицирован на четыре матча российской Премьер-Лиги, сообщает агентство «Р-Спорт». Габонский хавбек в матче 25-го тура с грозненским «Тереком» заработал прямую красную карточку за то, что отмахнулся от соперника.

«Было принято решение дисквалифицировать футболиста „Ростова“ Канга на четыре матча», — сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023