Джуджак: «Динамо» билось до последней минуты, за что и было вознаграждено

Полузащитник московского «Динамо» Балаж Джуджак после домашней победы со счётом 1:0 над голландским ПСВ в матче второго тура группового этапа Лиги Европы рассказал, как ему игралось против бывшей команды, а также отметил, что бело-голубые бились до последнего. Победу «Динамо» принёс точный удар Юрия Жиркова на третьей компенсированной минуте.

«Конечно, я провёл четыре замечательных года в этой команде, я не могу забыть это время, я не могу забыть сам клуб, партнёров по команде, болельщиков, всех, кто с ним связан. Хочу сказать ещё раз спасибо всем, кто связан с ПСВ. Особенные чувства я, конечно, испытаю в Эйндховене, когда сыграю на своём знакомом стадионе, увижу вновь всех, кто связан с командой. Но и сегодня был особенный для меня вечер, вдвойне особенный — от того, что нам удалось выиграть.

Это была очень сложная игра, ПСВ играл очень здорово. Мы играли очень организованно, слаженно, в конце сумели реализовать свой шанс и вырвать победу. У нас и по ходу игры возникали шансы забить, но нас подводила реализация. Но мы бились до последней минуты, за что и были вознаграждены», — передаёт слова Джуджака корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.