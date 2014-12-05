Участвовавший в беспорядках в Ярославле фанат оштрафован на 50 тыс. рублей

Суд приговорил болельщика, принявшего участие в беспорядках на стадионе ярославского «Шинника» осенью 2013 года, к штрафу в 50 тыс. рублей, об этом сообщил Следственный комитет РФ. Беспорядки сопровождали матч «Шинника» и «Спартака » в рамках 1/16 финала Кубка России, который состоялся в Ярославле 30 октября 2013 года.

По данным областного УМВД, на 53-й минуте матча на поле появился фанат, который пробежал по диагонали к сектору болельщиков «Спартака», где спустя несколько минут началась массовая драка. Фанаты крушили кресла и кидали их друг в друга и в полицию. После получасовой остановки матч был возобновлён и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. Беспорядки были ликвидированы с применением водомётов. По итогам инцидента местная полиция задержала около 30 болельщиков.

«В ходе возникших беспорядков, спровоцированных болельщиками, фанат отломил от крепления пластиковое кресло и бросил его на асфальтовую дорожку стадиона, после чего начал бросать пластиковые кресла в сотрудников полиции, пресекавших противоправное поведение фанатов. Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — приводит комментарий следователей «Р-Спорт».