Видео. «Интер» — «Дженоа»
11 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч 18-го тура итальянской Серии A с участием «Интера» и «Дженоа». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.
Италия - Серия А. 18-й тур
11 января 2015, воскресенье. 14:30 МСК
Интер
Милан
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Паласио – 12' 2:0 Икарди – 39' 2:1 Иццо – 85' 3:1 Видич – 88'
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку наиболее интересных моментов встречи «Интер» — «Дженоа».
3:1 — Видич («Интер») отправляет мяч в сетку
Голевой момент у Икарди («Интер»)
Голевой момент у Паласио («Интер»)
Голевой момент у Антонелли («Дженоа»)
Лестьенн («Дженоа») попадает в перекладину
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