Видео. «Интер» — «Дженоа»

11 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч 18-го тура итальянской Серии A с участием «Интера» и «Дженоа». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку наиболее интересных моментов встречи «Интер» — «Дженоа».

3:1 — Видич («Интер») отправляет мяч в сетку

Голевой момент у Икарди («Интер»)

Голевой момент у Паласио («Интер»)

Сейв Хандановича («Интер»)

Голевой момент у Антонелли («Дженоа»)

Лестьенн («Дженоа») попадает в перекладину

Комичный эпизод с участием Манчини («Интер»)