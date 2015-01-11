Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видео. «Интер» — «Дженоа»

Видео. «Интер» — «Дженоа»
Футбол / Италия 0

11 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч 18-го тура итальянской Серии A с участием «Интера» и «Дженоа». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Италия - Серия А. 18-й тур
11 января 2015, воскресенье. 14:30 МСК
Интер
Милан
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Паласио – 12'   2:0 Икарди – 39'   2:1 Иццо – 85'   3:1 Видич – 88'

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку наиболее интересных моментов встречи «Интер» — «Дженоа».

3:1 — Видич («Интер») отправляет мяч в сетку

Голевой момент у Икарди («Интер»)

Голевой момент у Паласио («Интер»)

Сейв Хандановича («Интер»)

Голевой момент у Антонелли («Дженоа»)

Лестьенн («Дженоа») попадает в перекладину

Комичный эпизод с участием Манчини («Интер»)

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020