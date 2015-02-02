Луис Энрике: Суарес даёт «Барселоне» очень много, а голы придут

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании над «Вильярреалом» со счётом 3:2 заявил, что у Лионеля Месси есть свобода в плане выбора позиции на поле. Тренер также похвалил Луиса Суареса, отметив, что уругвайский нападающий приносит команде много пользы, несмотря на невысокую результативность.

«Будет ли снова Месси играть на фланге? Это идёт на пользу команде, но Лионель свободен в плане перемещений по полю. Мы хотим, чтобы он чаще касался мяча.

Что даёт команде Суарес? Очень много. Давление на центральных защитников соперника всегда важно. А голы придут, в этом нет сомнений», — приводит слова Энрике интернет-издание Goal.