Кавазашвили: даже если Аленичев возглавит «Спартак», то сразу всё не исправит

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что возглавлять московский клуб должен отечественный специалист, но не обязательно Дмитрий Аленичев.

«Зря мучается спартаковское руководство, ищет всё время иностранного тренера. Зачем такие деньги тратить на иностранцев – и на тренеров, и на футболистов, — когда в «Спартаке» всегда была своя отличная школа резерва? Всё время «Спартак» повторяет одну и ту же ошибку: вырастит своего футболиста и никак не может с ним разобраться. Имея такого шикарного центрального нападающего, как Дзюба, клуб его отфутболивает. Наши богатые люди никак не могут понять: не иностранные фамилии играют и тренируют, а люди, какой бы национальности они ни были. Стоит два-три года потерпеть, и у нас будут свои ребята, готовые играть на европейском уровне.

«Спартак» — особый клуб со своей историей. С первых лет существования у него свой рисунок игры. В Советском Союзе тренеры всегда работали технично. А тренер с «дубовым» характером и команду сделает дубовой! Не надо искать инопланетянина. Нужен тренер, умеющий работать по-спартаковски, и футболисты, любящие клуб. Я был удивлён, когда не смогли договориться с Черчесовым, потому что руководству «Спартака» не понравился его жёсткий характер. Они хотят тренера-барана, но баран не будет работать так, как требует «Спартак».

Даже если Дмитрий Аленичев возглавит красно-белых, то он не сможет всё сразу исправить. Но у Аленичева хотя бы есть понимание, куда двигаться дальше. Красно-белым пора вернуться к званию народной команды, а тренеры найдутся», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Таировым.